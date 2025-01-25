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Український спортсмен здійснив один з найдовших стрибків з трампліна в історії України

Київ • УНН

 • 50422 перегляди

Євген Марусяк показав результат 218 метрів на трампліні в Оберстдорфі. Це третій за дальністю стрибок в історії українського спорту з трампліна.

У стрибках з трампліна нове досягнення для українського спорту. Євген Марусяк здійснив третій за дальністю стрибок в історії України. Лідер збірної України Євген Марусяк досяг результату 218 метрів у польоті та відібрався до переліку 40 учасників основного раунду на трампліні німецького Оберстдорфа.

Передає УНН із посиланням на Суспільне Спорт.

Деталі

На польотному етапі Кубка світу на трампліні імені Хайні Клопфера у німецькому Оберстдорфі лідер збірної України Євген Марусяк здійснив третій за дальністю стрибок в історії України.

24-річний спортсмен повторив особистий найкращий результат у кваліфікації, потім виборов місце у переліку 40 учасників основного раунду, а згодом здійснив свій третій стрибок у вирішальному етапі.  

Нагадаємо

Норвезький біатлоніст і олімпійський чемпіон Стурла Гольм Легрейд чітко позиціонує себе. Він повідомив, що з колегами збирає гроші для допомоги Україні. Всесвітня федерація біатлону IBU не розпочала процес допуску спортсменів рб та рф у якості "нейтральних".

Марусяк встановив новий рекорд України за дальністю стрибка на лижах із трампліна30.03.23, 17:37 • 598179 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Спорт
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