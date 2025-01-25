Український спортсмен здійснив один з найдовших стрибків з трампліна в історії України

У стрибках з трампліна нове досягнення для українського спорту. Євген Марусяк здійснив третій за дальністю стрибок в історії України. Лідер збірної України Євген Марусяк досяг результату 218 метрів у польоті та відібрався до переліку 40 учасників основного раунду на трампліні німецького Оберстдорфа.

Передає УНН із посиланням на Суспільне Спорт.

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На польотному етапі Кубка світу на трампліні імені Хайні Клопфера у німецькому Оберстдорфі лідер збірної України Євген Марусяк здійснив третій за дальністю стрибок в історії України.

24-річний спортсмен повторив особистий найкращий результат у кваліфікації, потім виборов місце у переліку 40 учасників основного раунду, а згодом здійснив свій третій стрибок у вирішальному етапі.

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Норвезький біатлоніст і олімпійський чемпіон Стурла Гольм Легрейд чітко позиціонує себе. Він повідомив, що з колегами збирає гроші для допомоги Україні. Всесвітня федерація біатлону IBU не розпочала процес допуску спортсменів рб та рф у якості "нейтральних".

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