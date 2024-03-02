Украинский школьник получил бронзу на польской национальной олимпиаде по математике
Киев • УНН
Украинский пятиклассник из Херсона получил бронзовую медаль и стипендию в размере 300 долларов США на польской национальной олимпиаде по математике.
В Польше на общегосударственном конкурсе по математике школьник из Херсона Игорь Чернов получил бронзу. Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация, передает УНН.
Детали
Ученик пятого класса Херсонской школы №55 Игорь Чернов завоевал 3 место на польском общегосударственном конкурсе по математике.
За свое достижение, Игорь получил стипендию в размере 300 долларов, которая предназначена для дальнейшего развития его математического дарования.
В Азербайджане украинские дзюдоистки завоевали три медали: одно "серебро" и две "бронзы"18 февраля 2024, 17:44 • 57641 просмотр
Украинский школьник получил бронзу на польской национальной олимпиаде по математике
Украинский пятиклассник из Херсона получил бронзовую медаль и стипендию в размере 300 долларов США на польской национальной олимпиаде по математике.
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