Украинский школьник получил бронзу на польской национальной олимпиаде по математике

В Польше на общегосударственном конкурсе по математике школьник из Херсона Игорь Чернов получил бронзу. Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация, передает УНН.

Детали

Ученик пятого класса Херсонской школы №55 Игорь Чернов завоевал 3 место на польском общегосударственном конкурсе по математике.

За свое достижение, Игорь получил стипендию в размере 300 долларов, которая предназначена для дальнейшего развития его математического дарования.

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