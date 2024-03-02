Український школяр здобув бронзу на польській національній олімпіаді з математики
Київ • УНН
Український п'ятикласник з Херсона здобув бронзову медаль та стипендію у розмірі 300 доларів США на польській національній олімпіаді з математики.
У Польщі на загальнодержавному конкурсі з математики школяр із Херсона Ігор Чернов здобув бронзу. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, передає УНН.
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Учень п'ятого класу Херсонської школи №55 Ігор Чернов завоював 3 місце на польському загальнодержавному конкурсі з математики.
За своє досягнення, Ігор отримав стипендію у розмірі 300 доларів, яка призначена для подальшого розвитку його математичного обдарування.
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