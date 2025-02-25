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Украинский insurtech выходит на европейский уровень: UKASKO в составе делегации АУБ в Брюсселе

Украинский insurtech выходит на европейский уровень: UKASKO в составе делегации АУБ в Брюсселе

Киев  •  УНН

 • 2245 просмотра

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Представители UKASKO приняли участие во встречах с европейскими чиновниками и финансовыми институтами в Брюсселе. Делегация обсудила вопросы цифровой трансформации и внедрения insurtech-решений в финансовом секторе.

Украинский финансовый сектор движется в направлении цифровой трансформации и европейских стандартов и ключевую роль в этом процессе играют передовые IT-решения. Представители украинского IT-проекта UKASKO — одного из ведущих insurtech-проектов в сфере страховых технологий — стали частью официальной делегации Ассоциации украинских банков (АУБ), которая побывала в Брюсселе для серии встреч с европейскими чиновниками и представителями европейских и международных финансовых институтов, передает УНН.

Как технологический партнер страхового рынка UKASKO демонстрирует, что инновации становятся ключом к интеграции украинской финансовой системы в европейскую экосистему. Компания, специализирующаяся на В2В-решениях для страховых компаний, брокеров и агентов, предлагает мощную облачную CRM-платформу, которая автоматизирует процессы, помогает контролировать взаимодействие страховщиков с клиентами и обеспечивает прозрачный надежный учет операций и урегулирование страховых случаев. Успешный опыт работы UKASKO с ведущими страховыми компаниями Украины, среди которых лидеры – страховые компании INGO, страховая группа ТАС, "Княжа", ВУСО, "Оранта", "Европейское туристическое страхование", USG, "Украинская транспортная страховая компания" и другие, может стать моделью для масштабирования технологий на украинском и международных рынках.

Украинская делегация в Брюсселе: что в повестке дня?

В течение трехдневной программы украинская делегация, включающая представителей банковского и страхового секторов, ассоциаций и технологических компаний, встретилась с ключевыми европейскими чиновниками. Среди запланированных мероприятий:

Переговоры в Европарламенте с вице-президентом Сабине Вергеен (Sabine Verheyen) и заместителем председателя бюджетного комитета Моникой Гольмайер (Monika Hohlmeier).

Дискуссия в Еврокомиссии с исполнительным вице-президентом Валдисом Домбровскисом (Valdis Dombrovskis) и генеральным директором по международным партнерствам Генриком Хололеем (Henrik Hololei).

Круглый стол с представителями Еврокомиссии и международных банков по внедрению ESG-принципов, устойчивому развитию и противодействию киберугрозам в финансовой сфере.

Встреча с представителями Европейского инвестиционного банка для обсуждения программ взаимодействия с украинским бизнесом.

Переговоры с представителями Европейского центрального банка (ЕЦБ) относительно регулирования и надзора в банковском секторе и гармонизации стандартов на пути вступления Украины в ЕС.

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На встречах обсуждались вопросы цифровой трансформации и insurtech-решений, которые помогают финансовым учреждениям работать эффективнее, прозрачнее и снижать риски.

В составе украинской делегации – Ярослав Лёля, CEO UKASKO, представляющий новейшие технологии страхового сектора. "Участники встреч в Брюсселе заинтересованы в обмене мнениями и опытом в сфере цифровых финансовых решений, которые делают рынок более эффективным. Insurtech – это не просто тренд, а необходимость для финансовых сервисных экосистем, ориентирующихся на открытость, прозрачность и надежность взаимодействия всех участников этого рынка", — отмечает он.

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В ЕС сектор страховых технологий динамично развивается, поэтому обмен опытом по внедрению стандартов и цифровых решений для страховой индустрии может быть полезен для всех сторон. Поскольку Украина имеет признание как одна из наиболее цифровых стран Европы, отечественные fintech- и insurtech-компании не только следуют глобальным трендам, но и формируют их, предлагая гибкие и масштабируемые продукты для рынка.

Визит делегации представителей финансового сектора Украины в Брюссель состоялся в период,   когда Украина углубляет сотрудничество с ЕС в финансовой и банковской сфере на пути присоединения к единой Европе. Гармонизация регуляторных стандартов, привлечение инвестиций и внедрение цифровых технологий станут основными драйверами адаптации украинского рынка к европейским нормам.

Украинские fintech- и insurtech-компании, такие как UKASKO, играют важную роль в трансформации страховой и финансовой отраслей и успешно продвигают свои инновационные сервисы на международных рынках. Успешная интеграция технологических решений в украинский рынок – это еще один шаг к полноценному вхождению Украины в европейскую финансовую систему.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаТехнологии
yevropeiskii-investitsionnii-bankЕвропейский инвестиционный банк
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
bryusselБрюссель
ukrainaУкраина

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