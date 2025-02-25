Український insurtech виходить на європейський рівень: UKASKO у складі делегації АУБ у Брюсселі

Український фінансовий сектор рухається в напрямку цифрової трансформації та європейських стандартів, і ключову роль у цьому процесі відіграють передові IT-рішення. Представники українського IT-проєкту UKASKO — одного із провідних insurtech-проєктів у сфері страхових технологій — стали частиною офіційної делегації Асоціації українських банків (АУБ), що побувала в Брюсселі для серії зустрічей з європейськими чиновниками та представниками європейських і міжнародних фінансових інституцій, передає УНН.

Як технологічний партнер страхового ринку UKASKO демонструє, що інновації стають ключем до інтеграції української фінансової системи в європейську екосистему. Компанія, яка спеціалізується на В2В-рішеннях для страхових компаній, брокерів та агентів, пропонує потужну хмарну CRM-платформу, що автоматизує процеси, допомагає контролювати взаємодію страховиків із клієнтами та забезпечує прозорий надійний облік операцій і врегулювання страхових випадків. Успішний досвід роботи UKASKO з провідними страховими компаніями України, серед яких лідери — страхові компанії INGO, страхова група ТАС, "Княжа", ВУСО, "Оранта", "Європейське туристичне страхування", USG, "Українська транспортна страхова компанія" та інші, може стати моделлю для масштабування технологій на українському та міжнародних ринках.

Українська делегація в Брюсселі: що на порядку денному?

Протягом триденної програми українська делегація, що включає представників банківського та страхового секторів, асоціацій і технологічних компаній, зустрілася з ключовими європейськими посадовцями. Серед основних заходів:

● Переговори в Європарламенті з віцепрезиденткою Сабіне Вергеєн (Sabine Verheyen) і заступницею голови бюджетного комітету Монікою Гольмаєр (Monika Hohlmeier).

● Дискусія в Єврокомісії з виконавчим віцепрезидентом Валдісом Домбровскісом (Valdis Dombrovskis) і генеральним директором із міжнародних партнерств Генріком Хололеєм (Henrik Hololei).

● Круглий стіл із представниками Єврокомісії та міжнародних банків щодо впровадження ESG-принципів, сталого розвитку та протидії кіберзагрозам у фінансовій сфері.

● Зустріч із представниками Європейського інвестиційного банку для обговорення програм взаємодії з українським бізнесом.

● Перемовини з представниками Європейського центрального банку (ЄЦБ) щодо регулювання та нагляду в банківському секторі та гармонізації стандартів на шляху вступу України до ЄС.

Під час зустрічей обговорювали питання цифрової трансформації та insurtech-рішень, що допомагають фінансовим установам працювати ефективніше, прозоріше та знижувати ризики.

У складі української делегації — Ярослав Льоля, CEO UKASKO, який представляє новітні технології страхового сектору. "Учасники зустрічей у Брюсселі зацікавлені в обміні думками та досвідом у сфері цифрових фінансових рішень, котрі роблять ринок ефективнішим. Insurtech – це не просто тренд, а необхідність для фінансових сервісних екосистем, що орієнтуються на відкритість, прозорість і надійність взаємодії всіх учасників цього ринку", — зазначає він.

В ЄС сектор страхових технологій динамічно розвивається, тому обмін досвідом стосовно впровадження стандартів і цифрових рішень для страхової індустрії може бути корисним для всіх сторін. Оскільки Україна має визнання як одна з найбільш цифровізованих країн Європи, вітчизняні fintech- та insurtech-компанії не лише наслідують глобальні тренди, а й формують їх, пропонуючи гнучкі та масштабовані продукти для ринку.

Візит делегації представників фінасового сектору України до Брюсселя відбувся в період, коли Україна поглиблює співпрацю з ЄС у фінансовій і банківській сфері на шляху приєднання до єдиної Європи. Гармонізація регуляторних стандартів, залучення інвестицій і впровадження цифрових технологій стануть основними драйверами адаптації українського ринку до європейських норм.

Українські fintech- та insurtech-компанії, такі як UKASKO, відіграють важливу роль у трансформації страхової та фінансової галузей і успішно просувають свої інноваційні сервіси на міжнародних ринках. Успішна інтеграція технологічних рішень в український ринок — це ще один крок до повноцінного входження України в європейську фінансову систему.