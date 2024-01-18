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Украинский бпла атаковал Санкт-Петербург прошлой ночью - Камышин

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 19:47  •  23260 просмотра

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Вчера вечером беспилотник украинского производства пролетел 1250 километров до Санкт-Петербурга. Пытаясь атаковать нефтяной терминал, один из беспилотников разбился в Ленинградской области.

Санкт-Петербург прошлой ночью атаковал дрон украинского производства. Он пролетел целых 1250 километров. Это подтвердил Министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин, передает УНН.

Детали

Такое заявление Камышин сделал во время третьего дня дискуссионной программы в рамках проекта Deciding Your Tomorrow / "Решая твое будущее", который сейчас проходит в Давосе.

Отмечается, что этот дискуссионный клуб организован Фондом Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в сотрудничестве с Офисом Президента Украины по случаю проведения ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Напомним

Утром появились сообщения, что в ночь на 18 января в России прогремел ряд взрывов.

Дроны пытались атаковать морской порт в ленинградской области, один из них упал на территорией нефтяного терминала в ленинградской области.

По версии россиян, беспилотники хотели атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

Дополнение

Петербургский нефтяной терминал начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта. Это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность - 12,5 млн т в год).

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Український бпла атакував Санкт-Петербург минулої ночі – Камишін
Ukrainian bpl attacked St. Petersburg last night - Kamyshin
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Украинский бпла атаковал Санкт-Петербург прошлой ночью - Камышин

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