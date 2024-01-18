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Український бпла атакував Санкт-Петербург минулої ночі – Камишін

Український бпла атакував Санкт-Петербург минулої ночі – Камишін

Київ • УНН

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Вчора ввечері безпілотник українського виробництва пролетів 1250 кілометрів до Санкт-Петербурга. Намагаючись атакувати нафтовий термінал, один з безпілотників розбився в Ленінградській області.

Санкт-Петербург минулої ночі атакував дрон українського виробництва. Він пролетів цілих 1250 кілометрів. Це підтвердив Міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін, передає УНН.

Деталі

Таку заяву Камишін зробив під час третього дня дискусійного програми в рамках проєкту Deciding Your Tomorrow / "Вирішуючи твоє майбутнє" що нині проходить у Давосі.

Зазначається, що цей дискусійний клуб організований Фондом Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у співпраці з Офісом Президента України з нагоди проведення щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

Нагадаємо

Ранком з’явились повідомлення, що в ніч на 18 січня у росії прогриміла низка вибухів.

Дрони намагалися атакувати морський порт у ленінградській області, один з них впав на територією нафтового терміналу в ленінградській області.

За версією росіян, безпілотники хотіли атакувати нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі.

Доповнння

Петербурзький нафтовий термінал почав роботу 1996 року на місці Нафтоналивного району Ленінградського порту. Це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна здатність - 12,5 млн т на рік).

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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