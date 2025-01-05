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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские защитники поразили более 54 тысяч целей противника в течение декабря - Сырский

Украинские защитники поразили более 54 тысяч целей противника в течение декабря - Сырский

Киев  •  УНН

 • 11708 просмотра

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В декабре силы обороны Украины поразили более 54 тысяч целей противника, из которых 49% - дронами-камикадзе. Лучшие результаты показали подразделения 46-й, 57-й, 28-й, 35-й бригад и 3-й штурмовой бригады.

Силы обороны Украины в декабре поразили дронами более 54 тысяч целей, имеющих отношение сс рф. Почти половина результата обеспечена дронами-камикадзе. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Facebook.

В декабре операторами БпС Сил обороны Украины было поражено более 54 тысяч целей противника. Почти половину этого результата - 49% - обеспечили дроны-камикадзе. Самые высокие показатели продемонстрировали подразделения БпС 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой.

- сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Напомним,

Военно-Морские Силы Украины за 2024 год уничтожили более 500 плавсредств рф и около 23 814 солдат противника.

Ночью россия атаковала Украину 103 дронами с направлений брянск, миллерово и орел. Воздушные силы ВСУ уничтожили 61 «шахед», еще 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.

россияне пытаются охватить Покровск - ОСУВ «Хортица»5 янв. 2025, 10:25 • 14743 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина