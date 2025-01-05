Украинские защитники поразили более 54 тысяч целей противника в течение декабря - Сырский
Киев • УНН
В декабре силы обороны Украины поразили более 54 тысяч целей противника, из которых 49% - дронами-камикадзе. Лучшие результаты показали подразделения 46-й, 57-й, 28-й, 35-й бригад и 3-й штурмовой бригады.
Силы обороны Украины в декабре поразили дронами более 54 тысяч целей, имеющих отношение сс рф. Почти половина результата обеспечена дронами-камикадзе. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Facebook.
В декабре операторами БпС Сил обороны Украины было поражено более 54 тысяч целей противника. Почти половину этого результата - 49% - обеспечили дроны-камикадзе. Самые высокие показатели продемонстрировали подразделения БпС 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой.
Напомним,
Военно-Морские Силы Украины за 2024 год уничтожили более 500 плавсредств рф и около 23 814 солдат противника.
Ночью россия атаковала Украину 103 дронами с направлений брянск, миллерово и орел. Воздушные силы ВСУ уничтожили 61 «шахед», еще 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.
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