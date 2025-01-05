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Українські захисники уразили понад 54 тисячі цілей противника протягом грудня - Сирський

Українські захисники уразили понад 54 тисячі цілей противника протягом грудня - Сирський

Київ • УНН

 • 34860 перегляди

У грудні сили оборони України уразили понад 54 тисячі цілей противника, з яких 49% - дронами-камікадзе. Найкращі результати показали підрозділи 46-ї, 57-ї, 28-ї, 35-ї бригад та 3-ї штурмової бригади.

Сили оборони України у грудні уразили дронами понад 54 тисячі цілей, що мають відношення зс рф. Майже половина результату забезпечена дронами-камікадзе. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Facebook.

У грудні операторами БпС Сил оборони України було уражено понад 54 тисячі цілей противника. Майже половину цього результату - 49% - забезпечили дрони-камікадзе. Найвищі показники продемонстрували підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.

- повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Нагадаємо

Військово-Морські Сили України за 2024 рік знищили понад 500 плавзасобів рф та близько 23 814 солдатів противника.

Вночі росія атакувала Україну 103 дронами з напрямків брянськ, міллерово та орел. Повітряні сили ЗСУ знищили 61 "шахед", ще 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

росіяни намагаються охопити Покровськ - ОСУВ "Хортиця"05.01.25, 12:25 • 32681 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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