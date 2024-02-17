Украинские военные взяли в плен группу россиян в Авдеевке - руководитель ЦПД СНБО

Силы обороны Украины взяли в плен группу россиян в Авдеевке. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

"В Авдеевке наши военные взяли в плен определенное количество россиян. В общем, вывод наших войск нивелирует нарратив россиян о котле, который они активно разгоняли в течение этой недели", - сообщил Коваленко.

На видео, которое опубликовал Коваленко, видно группу россиян, которые были взяты в плен.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отдал приказ о стратегическом отходе из Авдеевки, чтобы избежать окружения и спасти военных.