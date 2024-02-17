Украинские военные взяли в плен группу россиян в Авдеевке - руководитель ЦПД СНБО
Киев • УНН
Силы обороны Украины захватили группу россиян в Авдеевке.
Силы обороны Украины взяли в плен группу россиян в Авдеевке. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
"В Авдеевке наши военные взяли в плен определенное количество россиян. В общем, вывод наших войск нивелирует нарратив россиян о котле, который они активно разгоняли в течение этой недели", - сообщил Коваленко.
На видео, которое опубликовал Коваленко, видно группу россиян, которые были взяты в плен.
Напомним
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отдал приказ о стратегическом отходе из Авдеевки, чтобы избежать окружения и спасти военных.
Украинские военные взяли в плен группу россиян в Авдеевке - руководитель ЦПД СНБО
Силы обороны Украины захватили группу россиян в Авдеевке.
Зеленский сегодня выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности 17 февраля, чтобы выступить после подписания соглашений о безопасности с Германией и Францией накануне.
Врагу в Авдеевке дали достойный бой - командир 3-й ОШБр
Командир 3-й отдельной штурмовой бригады заявил, что врагу в Авдеевке дали достойный бой.
В ООН заявили, что не имеют криминалистических возможностей для проверки сообщений об использовании ракет КНДР в Украине
Представитель Генсека ООН заявил, что они не имеют возможности проверить сообщения об использовании россией северокорейских ракет в Украине, но подчеркнул, что все страны должны соблюдать санкции.
Дважды за сутки обстреляна ТЭС в Донецкой области, есть отключения газа в Харьковской области из-за повреждения газопровода в результате боевых действий - Минэнерго
Дважды за сутки обстреляна ТЭС в Донецкой области, есть отключения газа в Харьковской области из-за повреждения газопровода в результате боевых действий, хотя Украина имеет достаточную внутреннюю генерацию и резервы для удовлетворения потребностей в электроэнергии.
Оккупанты за ночь нанесли около 20 ударов по Липцам в Харьковской области, поврежден сельсовет - ОВА
Российские войска ночью атаковали село Липцы в Харьковской области, повредив гражданские здания, включая сельский совет, библиотеку и склад.
В российском ижевске горел ТЦ, который еще в прошлом году отдали под производство дронов - росСМИ
Пожар вспыхнул ночью в ТЦ, который отдали под производство БПЛА, в ижевске, россия.
Поставки некоторой техники в Украину продолжаются в рамках заключенных ранее контрактов - Пентагон
Пентагон продолжает поставлять военную технику и боеприпасы в Украину, используя ранее выделенные средства и существующие контракты, но требует дополнительного финансирования со стороны Конгресса для предоставления новой помощи.
На Запорожье россияне нанесли 408 ударов, из них более 100 - из беспилотников
Российские войска нанесли 408 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области, осуществив 108 ударов с беспилотников и выпустив 281 артиллерийский снаряд.
Увеличенная активность вражеской авиации угрожает восточным и юго-восточным регионам Украины
Военно-воздушные силы Украины сообщили об усилении активности российской авиации вблизи восточных и юго-восточных районов, где была объявлена воздушная тревога из-за угрозы потенциальных авиаударов.