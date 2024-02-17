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Украинские военные взяли в плен группу россиян в Авдеевке - руководитель ЦПД СНБО

Украинские военные взяли в плен группу россиян в Авдеевке - руководитель ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 08:43  •  26116 просмотра

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Силы обороны Украины захватили группу россиян в Авдеевке.

Силы обороны Украины взяли в плен группу россиян в Авдеевке. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

"В Авдеевке наши военные взяли в плен определенное количество россиян. В общем, вывод наших войск нивелирует нарратив россиян о котле, который они активно разгоняли в течение этой недели", - сообщил Коваленко.

На видео, которое опубликовал Коваленко, видно группу россиян, которые были взяты в плен.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отдал приказ о стратегическом отходе из Авдеевки, чтобы избежать окружения и спасти военных.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
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Украинские военные взяли в плен группу россиян в Авдеевке - руководитель ЦПД СНБО

Силы обороны Украины захватили группу россиян в Авдеевке.

Война • 17 февраля 2024, 08:43  •  26116 просмотра
Украинские военные взяли в плен группу россиян в Авдеевке - руководитель ЦПД СНБО

Зеленский сегодня выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности 17 февраля, чтобы выступить после подписания соглашений о безопасности с Германией и Францией накануне.

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Зеленский сегодня выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

Врагу в Авдеевке дали достойный бой - командир 3-й ОШБр

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады заявил, что врагу в Авдеевке дали достойный бой.

Война • 17 февраля 2024, 08:27  •  25554 просмотра
Врагу в Авдеевке дали достойный бой - командир 3-й ОШБр

В ООН заявили, что не имеют криминалистических возможностей для проверки сообщений об использовании ракет КНДР в Украине

Представитель Генсека ООН заявил, что они не имеют возможности проверить сообщения об использовании россией северокорейских ракет в Украине, но подчеркнул, что все страны должны соблюдать санкции.

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В ООН заявили, что не имеют криминалистических возможностей для проверки сообщений об использовании ракет КНДР в Украине

Дважды за сутки обстреляна ТЭС в Донецкой области, есть отключения газа в Харьковской области из-за повреждения газопровода в результате боевых действий - Минэнерго

Дважды за сутки обстреляна ТЭС в Донецкой области, есть отключения газа в Харьковской области из-за повреждения газопровода в результате боевых действий, хотя Украина имеет достаточную внутреннюю генерацию и резервы для удовлетворения потребностей в электроэнергии.

Война • 17 февраля 2024, 07:53  •  81172 просмотра
Дважды за сутки обстреляна ТЭС в Донецкой области, есть отключения газа в Харьковской области из-за повреждения газопровода в результате боевых действий - Минэнерго

Оккупанты за ночь нанесли около 20 ударов по Липцам в Харьковской области, поврежден сельсовет - ОВА

Российские войска ночью атаковали село Липцы в Харьковской области, повредив гражданские здания, включая сельский совет, библиотеку и склад.

Война • 17 февраля 2024, 07:39  •  25854 просмотра
Оккупанты за ночь нанесли около 20 ударов по Липцам в Харьковской области, поврежден сельсовет - ОВА

В российском ижевске горел ТЦ, который еще в прошлом году отдали под производство дронов - росСМИ

Пожар вспыхнул ночью в ТЦ, который отдали под производство БПЛА, в ижевске, россия.

Новости Мира • 17 февраля 2024, 07:37  •  24531 просмотра
В российском ижевске горел ТЦ, который еще в прошлом году отдали под производство дронов - росСМИ

Поставки некоторой техники в Украину продолжаются в рамках заключенных ранее контрактов - Пентагон

Пентагон продолжает поставлять военную технику и боеприпасы в Украину, используя ранее выделенные средства и существующие контракты, но требует дополнительного финансирования со стороны Конгресса для предоставления новой помощи.

Война • 17 февраля 2024, 07:29  •  27912 просмотра
Поставки некоторой техники в Украину продолжаются в рамках заключенных ранее контрактов - Пентагон

На Запорожье россияне нанесли 408 ударов, из них более 100 - из беспилотников

Российские войска нанесли 408 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области, осуществив 108 ударов с беспилотников и выпустив 281 артиллерийский снаряд.

Война • 17 февраля 2024, 07:19  •  26276 просмотра
На Запорожье россияне нанесли 408 ударов, из них более 100 - из беспилотников

Увеличенная активность вражеской авиации угрожает восточным и юго-восточным регионам Украины

Военно-воздушные силы Украины сообщили об усилении активности российской авиации вблизи восточных и юго-восточных районов, где была объявлена воздушная тревога из-за угрозы потенциальных авиаударов.

Война • 17 февраля 2024, 07:03  •  27546 просмотра
Увеличенная активность вражеской авиации угрожает восточным и юго-восточным регионам Украины