Українські військові взяли у полон групу росіян в Авдіївці - керівник ЦПД РНБО
Київ • УНН
Сили оборони України захопили групу росіян в Авдіївці.
Сили оборони України взяли у полон групу росіян в Авдіївці. Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
"У Авдіївці наші військові взяли в полон певну кількість росіян. Загалом, вивід наших військ нівелює наратив росіян про котел, який вони активно розганяли протягом цього тижня", - повідомив Коваленко.
На відео, яке опублікував Коваленко, видно групу росіян, які були взяті в полон.
Нагадаємо
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський віддав наказ про стратегічний відхід з Авдіївки, щоб уникнути оточення і врятувати військових.