Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 64 оккупантов, поражена также вражеская техника — Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 229 боевых столкновений. Украинские военные ликвидировали на Покровском направлении 64 оккупантов, еще 19 ранили, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 64 авиационных удара, сбросил 223 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 5881 дрон-камикадзе и осуществил 1925 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слободожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли два авиаудара, применили пять КАБ, осуществили 38 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слободожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Терновая, Старица, Благодатное, Сыминовка, Волчанские Хутора, Захаровка, Охримовка, Волоховское, Ольховатка и Чугуновка. Четыре из этих атак еще продолжаются.

На Купянском направлении враг семь раз пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в направлении Малой Шапковки и Радьковки.

Одну попытку захватчиков продвинуться отражали на Лиманском направлении в направлении Заречного.

На Славянском направлении Силы обороны остановили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Озерное, Кривая Лука, Ореховатка и Юрковка.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 33 вражеских штурма: в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Новоселовки, Николаевполья, Новопавловки, Грузского, Приюта, Доброполья, Вольного, Колодезя и Кучерова Яра. Три штурмовых действия противника продолжаются.

Двадцать шесть атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Доброполье, Ганновка, Дорожное, Новый Донбасс, Красноподолье, Белицкое, Сергеевка, Мирное, Молодецкое и Муравка. Продолжаются две атаки.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 64 оккупанта, 19 - ранены; уничтожены 17 единиц автомобильной техники, одно специальное средство и четыре укрытия. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, два орудия, специальное средство и 55 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 80 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг осуществил одну атаку в направлении Мирного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских атак в направлении населенных пунктов Рыбное, Верхняя Терса, Горькое, Железнодорожное, Омельник, Новоселовка и Егоровка.

На Ореховском направлении оккупанты осуществляют одну попытку улучшить свое положение, атакуя в направлении Новояковлевки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

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