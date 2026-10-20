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Українські військові знищили на Покровському напрямку 64 окупантів, уражено і ворожу техніку - Генштаб

Київ • УНН

 • 1002 перегляди

Від початку доби відбулося 229 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ліквідували 64 окупантів і знищили 17 автомобілів.

Українські військові знищили на Покровському напрямку 64 окупантів, уражено і ворожу техніку - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 229 бойових зіткнень. Українські військові ліквідували на Покровському напрямку 64 окупантів, ще 19 поранили, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 64 авіаційних ударів, скинув 223 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5881 дрон-камікадзе та здійснив 1925 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували п’ять КАБ, здійснили 38 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Тернова, Стариця, Благодатне, Симинівка, Вовчанські Хутори, Захарівка, Охрімівка, Волохівське, Вільхуватка та Чугунівка. Чотири з цих атак іще тривають.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Малої Шапківки та Радьківки.

Одну спробу загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Зарічного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Крива Лука, Оріхуватка та Юрківка.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 33 ворожі штурми: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Грузького, Приюту, Добропілля, Вільного, Колодязя та Кучерового Яру. Три штурмові дії противника тривають.

Двадцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Добропілля, Ганнівка, Дорожнє, Новий Донбас, Красноподілля, Білицьке, Сергіївка, Мирне, Молодецьке та Муравка. Тривають дві атаки.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 64 окупанти, 19 - поранено; знищено 17 одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб та чотири укриття. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, дві гармати, спеціальний засіб та 55 укриттів противника. Знищено або подавлено 80 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Мирного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих атак у бік населених пунктів Рибне, Верхня Терса, Гірке, Залізничне, Омельник, Новоселівка та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку окупанти проводять одну спробу покращити своє становище, атакуючи в бік Новояковлівки. 

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

росія за добу втратила понад півтори тисячі військових - Генштаб20.10.26, 07:44 • 4572 перегляди

Антоніна Туманова

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