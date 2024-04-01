Украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост" над Черным морем

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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krivoi-rogКривой Рог
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Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  63403 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  77227 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  101046 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  131344 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  104840 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227604 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192232 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191378 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  415866 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140281 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

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21 марта 2024, 11:56  •  743139 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  687332 просмотра

Украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост" над Черным морем

Украинские военные сбили российский ударно-разведывательный беспилотник "Форпост" в Черном море 1 апреля 2024 года.

Война •   •  7510 просмотра
Украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост" над Черным морем

Партизаны обнаружили российские системы ПВО на аэродроме в оккупированном Джанкое - "АТЕШ"

Украинские партизаны обнаружили несколько незамаскированных зенитно-ракетных комплексов, размещенных на аэродроме в оккупированном Джанкое. Несколько систем ПВО выставили даже без всякой маскировки из-за критической нехватки средств.

Война •   •  7211 просмотра
Партизаны обнаружили российские системы ПВО на аэродроме в оккупированном Джанкое - "АТЕШ"

Генштаб: Бахмутское и Новопавловское направления остаются самыми "горячими" участками фронта

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в понедельник на украинском фронте произошло более 60 боевых столкновений, причем наиболее интенсивно россияне атаковали на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Война •   •  8270 просмотра
Генштаб: Бахмутское и Новопавловское направления остаются самыми "горячими" участками фронта

Теракт в подмосковном "Крокусе": арестован десятый фигурант дела

Гражданин Таджикистана Якубджони Юсуфзода был арестован как десятый фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в москве по обвинению в передаче денег сообщнику.

Криминал и ЧП •   •  7870 просмотра
Теракт в подмосковном "Крокусе": арестован десятый фигурант дела

В Сопротивлении подтвердил ликвидацию коллаборанта в Старобельске и рассказали детали

Украинские подпольщики ликвидировали коллаборанта в оккупированном Старобельске Луганской области, взорвав его на взрывном устройстве в середине ноября в качестве наказания за сотрудничество с врагом.

Война •   •  10946 просмотра
В Сопротивлении подтвердил ликвидацию коллаборанта в Старобельске и рассказали детали

Энергетики за месяц вернули свет более 700 тысячам потребителей

Украинские энергетики восстановили электроснабжение для 715 000 семей после российских обстрелов в разных регионах, включая Одесскую, Днепропетровскую, Донецкую и Киевскую области.

Общество •   •  12845 просмотра
Энергетики за месяц вернули свет более 700 тысячам потребителей

По состоянию на 1 марта в списках рисковых были 20% налогоплательщиков, которые подали налоговую отчетность - нардеп

По данным Южаниной, по состоянию на 1 марта 2024 года, количество рисковых плательщиков было 30 036, что составляет 20% от всех плательщиков, которые подавали налоговую отчетность. В частности, перечень рисковых в январе увеличился на 454 плательщика по сравнению с прошлым месяцем.

Экономика •   •  11076 просмотра
По состоянию на 1 марта в списках рисковых были 20% налогоплательщиков, которые подали налоговую отчетность - нардеп

Є-Оселя: 163 защитника из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья

Программа доступного ипотечного кредитования для граждан Украины "Є-Оселя" реализуется в Одесской области, и на сегодняшний день ею уже воспользовались 163 защитника из региона.

Общество •   •  14528 просмотра
Є-Оселя: 163 защитника из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья

На Закарпатье в лесхозе произошел масштабный пожар: к ликвидации привлекли более 100 спасателей

Спасатели работают над тушением пожара в лесном хозяйстве на площади почти 5 га вблизи поселка Ясиня Раховского района Закарпатья, к тушению привлечены 104 человека и 17 единиц техники.

Криминал и ЧП •   •  11353 просмотра
На Закарпатье в лесхозе произошел масштабный пожар: к ликвидации привлекли более 100 спасателей

россияне в оккупированном Крыму разместили импровизированную ремонтную базу - Крымский ветер

В оккупированном крымском поселке Перекоп российские военные создали импровизированную ремонтную базу, куда свозят поврежденную технику с фронта, а украинские партизаны зафиксировали прибытие 31 танка в оккупированную Евпаторию.

Война •   •  11823 просмотра
россияне в оккупированном Крыму разместили импровизированную ремонтную базу - Крымский ветер