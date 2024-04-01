Украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост" над Черным морем

По состоянию на 1 марта в списках рисковых были 20% налогоплательщиков, которые подали налоговую отчетность - нардеп

По данным Южаниной, по состоянию на 1 марта 2024 года, количество рисковых плательщиков было 30 036, что составляет 20% от всех плательщиков, которые подавали налоговую отчетность. В частности, перечень рисковых в январе увеличился на 454 плательщика по сравнению с прошлым месяцем.