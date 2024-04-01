Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост" над Черным морем
Партизаны обнаружили российские системы ПВО на аэродроме в оккупированном Джанкое - "АТЕШ"
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Энергетики за месяц вернули свет более 700 тысячам потребителей
По состоянию на 1 марта в списках рисковых были 20% налогоплательщиков, которые подали налоговую отчетность - нардеп
Є-Оселя: 163 защитника из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья
На Закарпатье в лесхозе произошел масштабный пожар: к ликвидации привлекли более 100 спасателей
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Украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост" над Черным морем
Украинские военные сбили российский ударно-разведывательный беспилотник "Форпост" в Черном море 1 апреля 2024 года.
Партизаны обнаружили российские системы ПВО на аэродроме в оккупированном Джанкое - "АТЕШ"
Украинские партизаны обнаружили несколько незамаскированных зенитно-ракетных комплексов, размещенных на аэродроме в оккупированном Джанкое. Несколько систем ПВО выставили даже без всякой маскировки из-за критической нехватки средств.
Генштаб: Бахмутское и Новопавловское направления остаются самыми "горячими" участками фронта
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в понедельник на украинском фронте произошло более 60 боевых столкновений, причем наиболее интенсивно россияне атаковали на Бахмутском и Новопавловском направлениях.
Теракт в подмосковном "Крокусе": арестован десятый фигурант дела
Гражданин Таджикистана Якубджони Юсуфзода был арестован как десятый фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в москве по обвинению в передаче денег сообщнику.
В Сопротивлении подтвердил ликвидацию коллаборанта в Старобельске и рассказали детали
Украинские подпольщики ликвидировали коллаборанта в оккупированном Старобельске Луганской области, взорвав его на взрывном устройстве в середине ноября в качестве наказания за сотрудничество с врагом.
Энергетики за месяц вернули свет более 700 тысячам потребителей
Украинские энергетики восстановили электроснабжение для 715 000 семей после российских обстрелов в разных регионах, включая Одесскую, Днепропетровскую, Донецкую и Киевскую области.
По состоянию на 1 марта в списках рисковых были 20% налогоплательщиков, которые подали налоговую отчетность - нардеп
По данным Южаниной, по состоянию на 1 марта 2024 года, количество рисковых плательщиков было 30 036, что составляет 20% от всех плательщиков, которые подавали налоговую отчетность. В частности, перечень рисковых в январе увеличился на 454 плательщика по сравнению с прошлым месяцем.
Є-Оселя: 163 защитника из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья
Программа доступного ипотечного кредитования для граждан Украины "Є-Оселя" реализуется в Одесской области, и на сегодняшний день ею уже воспользовались 163 защитника из региона.
На Закарпатье в лесхозе произошел масштабный пожар: к ликвидации привлекли более 100 спасателей
Спасатели работают над тушением пожара в лесном хозяйстве на площади почти 5 га вблизи поселка Ясиня Раховского района Закарпатья, к тушению привлечены 104 человека и 17 единиц техники.
россияне в оккупированном Крыму разместили импровизированную ремонтную базу - Крымский ветер
В оккупированном крымском поселке Перекоп российские военные создали импровизированную ремонтную базу, куда свозят поврежденную технику с фронта, а украинские партизаны зафиксировали прибытие 31 танка в оккупированную Евпаторию.