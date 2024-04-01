Силы ПВО уничтожили вражескую ракету Х-59 над Криворожским районом

Украинские военные уничтожили вражескую ракету над Криворожским районом. Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает УНН.

"Взрыв, который слышали в Криворожском районе, - это работа наших сил ПВО. Защитники неба сбили вражескую ракету", - сообщил председатель Днепропетровского облсовета.

Лукашук поблагодарил Воздушное командование "Восток" за круглосуточную защиту.

Добавим

В Воздушном командованию "Восток" сообщили, что была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59", - говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщал УНН, в Кривом Роге слышны звуки взрыва.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о ракетной опасности - вражеской ракете в направлении Кривого Рога.