Украинские цифровые документы смогут работать в ЕС

До конца 2026 года в Евросоюзе запустят EU Digital Identity Wallet - цифровой кошелек, который позволит использовать электронные документы в разных странах.

Об этом сообщает Минцифра, передает УНН.

Украина уже протестировала, как работают документы из «Дії» вместе с мобильными сервисами стран ЕС. Этот цифровой кошелек пригодится для регистрации SIM-карт, открытия банковских счетов и подтверждения личности.

Украина - единственное государство из 20 стран-участников, которое еще не является членом ЕС. Наш опыт построения цифрового государства уникален и важен для всего мира. Работаем дальше и приближаемся к единому цифровому рынку ЕС - говорится в сообщении.

Минцифра работает над адаптацией EU Digital Identity Wallet при поддержке Евросоюза в рамках проекта DT4UA. Также «Дія» участвует в пилотном проекте POTENTIAL, который возглавляют Франция и Германия.

Напомним,

Приложение «Дія» остается среди наиболее популярных приложений украинцев.