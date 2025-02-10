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Украинские цифровые документы смогут работать в ЕС

Украинские цифровые документы смогут работать в ЕС

Киев  •  УНН

 • 8956 просмотра

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ЕС запускает Digital Identity Wallet для использования электронных документов между странами до конца 2026 года. Украина уже тестирует интеграцию «Дії» с этой системой для регистрации SIM-карт и банковских услуг.

До конца 2026 года в Евросоюзе запустят EU Digital Identity Wallet - цифровой кошелек, который позволит использовать электронные документы в разных странах.

Об этом сообщает Минцифра, передает УНН.

 Украина уже протестировала, как работают документы из «Дії» вместе с мобильными сервисами стран ЕС. Этот цифровой кошелек пригодится для регистрации SIM-карт, открытия банковских счетов и подтверждения личности.

Украина - единственное государство из 20 стран-участников, которое еще не является членом ЕС. Наш опыт построения цифрового государства уникален и важен для всего мира. Работаем дальше и приближаемся к единому цифровому рынку ЕС

- говорится в сообщении. 

Минцифра работает над адаптацией EU Digital Identity Wallet при поддержке Евросоюза в рамках проекта DT4UA. Также «Дія» участвует в пилотном проекте POTENTIAL, который возглавляют Франция и Германия.

Напомним,

Приложение «Дія» остается среди наиболее популярных приложений украинцев. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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