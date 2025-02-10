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Українські цифрові документи зможуть працювати в ЄС

Українські цифрові документи зможуть працювати в ЄС

Київ • УНН

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ЄС запускає Digital Identity Wallet для використання електронних документів між країнами до кінця 2026 року. Україна вже тестує інтеграцію "Дії" з цією системою для реєстрації SIM-карт та банківських послуг.

До кінця 2026 року в Євросоюзі запустять EU Digital Identity Wallet – цифровий гаманець, що дозволить використовувати електронні документи в різних країнах.

Про це повідомляє Мінцифра, передає УНН.

 Україна вже протестувала, як працюють документи з "Дії" разом із мобільними сервісами країн ЄС. Цей цифровий гаманець стане в пригоді для реєстрації SIM-карт, відкриття банківських рахунків і підтвердження особи.

Україна — єдина держава із 20 країн-учасників, яка ще не є членом ЄС. Наш досвід побудови цифрової держави унікальний і важливий для всього світу. Працюємо далі та наближаємося до єдиного цифрового ринку ЄС

– йдеться у повідомленні. 

Мінцифра працює над адаптацією EU Digital Identity Wallet за підтримки Євросоюзу в межах проєкту DT4UA. Також "Дія" бере участь у пілотному проєкті POTENTIAL, який очолюють Франція та Німеччина.

Нагадаємо

Застосунок "Дія" залишається серед найбільш популярних застосунків українців. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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