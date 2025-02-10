Українські цифрові документи зможуть працювати в ЄС

До кінця 2026 року в Євросоюзі запустять EU Digital Identity Wallet – цифровий гаманець, що дозволить використовувати електронні документи в різних країнах.

Про це повідомляє Мінцифра, передає УНН.

Україна вже протестувала, як працюють документи з "Дії" разом із мобільними сервісами країн ЄС. Цей цифровий гаманець стане в пригоді для реєстрації SIM-карт, відкриття банківських рахунків і підтвердження особи.

Україна — єдина держава із 20 країн-учасників, яка ще не є членом ЄС. Наш досвід побудови цифрової держави унікальний і важливий для всього світу. Працюємо далі та наближаємося до єдиного цифрового ринку ЄС – йдеться у повідомленні.

Мінцифра працює над адаптацією EU Digital Identity Wallet за підтримки Євросоюзу в межах проєкту DT4UA. Також "Дія" бере участь у пілотному проєкті POTENTIAL, який очолюють Франція та Німеччина.

Нагадаємо

Застосунок "Дія" залишається серед найбільш популярних застосунків українців.