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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские ССО отбили атаку и уничтожили 12 северокорейцев на Курщине

Украинские ССО отбили атаку и уничтожили 12 северокорейцев на Курщине

Киев  •  УНН

 • 1669 просмотра

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Бойцы 73-го морского центра ССО ВСУ успешно отбили штурм северокорейских военных в Курской области РФ. В результате боя было уничтожено 12 и ранено 20 северокорейских военных.

Воины 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ отбили штурм северокорейских военных на позициях Сил безопасности и обороны Украины в Курской области рф.

Об этом пишет УНН с ссылкой на ТГ-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. 

Детали

Во время попытки вражеского штурма операторы ССО открыли огонь из автоматического станкового гранатомета MK-19, а также осуществили ряд сбросов с дронов

- говорится в сообщении.
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Во время атаки операторами ССО было уничтожено 12 северокорейцев и ранено 20. Они также оказали помощь раненому украинскому пехотинцу и эвакуировали его с поля боя.

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Напомним,

Северокорейские военные понесли потери под курском: более 100 солдат погибли. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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