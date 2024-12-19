Украинские ССО отбили атаку и уничтожили 12 северокорейцев на Курщине

Воины 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ отбили штурм северокорейских военных на позициях Сил безопасности и обороны Украины в Курской области рф.

Об этом пишет УНН с ссылкой на ТГ-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Детали

Во время попытки вражеского штурма операторы ССО открыли огонь из автоматического станкового гранатомета MK-19, а также осуществили ряд сбросов с дронов - говорится в сообщении.

Во время атаки операторами ССО было уничтожено 12 северокорейцев и ранено 20. Они также оказали помощь раненому украинскому пехотинцу и эвакуировали его с поля боя.

Напомним,

Северокорейские военные понесли потери под курском: более 100 солдат погибли.