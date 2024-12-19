Украинские ССО отбили атаку и уничтожили 12 северокорейцев на Курщине
Киев • УНН
Бойцы 73-го морского центра ССО ВСУ успешно отбили штурм северокорейских военных в Курской области РФ. В результате боя было уничтожено 12 и ранено 20 северокорейских военных.
Воины 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ отбили штурм северокорейских военных на позициях Сил безопасности и обороны Украины в Курской области рф.
Об этом пишет УНН с ссылкой на ТГ-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Во время попытки вражеского штурма операторы ССО открыли огонь из автоматического станкового гранатомета MK-19, а также осуществили ряд сбросов с дронов
Во время атаки операторами ССО было уничтожено 12 северокорейцев и ранено 20. Они также оказали помощь раненому украинскому пехотинцу и эвакуировали его с поля боя.
Напомним,
Северокорейские военные понесли потери под курском: более 100 солдат погибли.