Украинские пятиборцы завоевали две медали на чемпионате Европы U19

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 5290 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 4124 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 12428 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 18564 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 15931 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15680 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15484 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19721 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17741 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22339 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26904 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20636 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18374 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 9132 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10225 просмотра
публикации
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 5324 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10409 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 18579 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18560 просмотра
Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня15 сентября, 15:14 • 33088 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 27112 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 28017 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26648 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 27124 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 44075 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

Украинские пятиборцы завоевали две медали на чемпионате Европы U19

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Александр Чернышев стал вице-чемпионом Европы U19. Мужская сборная Украины завоевала бронзу командного зачёта.

Украинские пятиборцы завоевали две медали на чемпионате Европы U19

Украинские спортсмены дважды поднялись на пьедестал почёта на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходил в португальском Калдаш-да-Раинья. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

В период с 8 по 13 сентября в португальском Калдаш-да-Раинья проходил чемпионат Европы по современному пятиборью среди спортсменов двух возрастных категорий — U15 и U19. В соревнованиях приняли участие представители 22 стран Европы. По итогам турнира украинцы дважды поднялись на пьедестал почёта

— говорится в сообщении.

В индивидуальных соревнованиях среди спортсменов U19 вице-чемпионом Европы стал Александр Чернышев.

В командном зачёте (U19) мужская сборная Украины заняла третью позицию. Бронзовыми призёрами континентального первенства стали Александр Чернышев, Максим Ковальчук и Дмитрий Екимов.

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала золото в многоборье на Гран-при в Брно13.09.26, 22:43 • 4701 просмотр

Ольга Розгон

Спорт
Португалия