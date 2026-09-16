Украинские пятиборцы завоевали две медали на чемпионате Европы U19
Киев • УНН
Александр Чернышев стал вице-чемпионом Европы U19. Мужская сборная Украины завоевала бронзу командного зачёта.
Украинские спортсмены дважды поднялись на пьедестал почёта на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходил в португальском Калдаш-да-Раинья. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
В период с 8 по 13 сентября в португальском Калдаш-да-Раинья проходил чемпионат Европы по современному пятиборью среди спортсменов двух возрастных категорий — U15 и U19. В соревнованиях приняли участие представители 22 стран Европы. По итогам турнира украинцы дважды поднялись на пьедестал почёта
В индивидуальных соревнованиях среди спортсменов U19 вице-чемпионом Европы стал Александр Чернышев.
В командном зачёте (U19) мужская сборная Украины заняла третью позицию. Бронзовыми призёрами континентального первенства стали Александр Чернышев, Максим Ковальчук и Дмитрий Екимов.
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