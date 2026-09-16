Українські п’ятиборці здобули дві медалі на чемпіонаті Європи U19

Українські спортсмени двічі піднялися на п'єдестал пошани на чемпіонаті Європи з сучасного п’ятиборства, який проходив у португальському Калдаш-да-Раїнья. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Упродовж 8-13 вересня португальське Калдаш-да-Раїнья приймало чемпіонат Європи з сучасного п’ятиборства серед спортсменів двох вікових категорій - U15 та U19. Участь у змаганнях взяли представники 22 країн Європи. За результатами турніру українці двічі піднялися на п'єдестал пошани - йдеться у повідомленні.

В індивідуальних змаганнях серед спортсменів U19 віцечемпіоном Європи став Олександр Чернишев.

У командному заліку (U19) чоловіча збірна України посіла третю позицію. Бронзовими призерами континентальної першості стали Олександр Чернишев, Максим Ковальчук і Дмитро Єкімов.

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