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Українські п’ятиборці здобули дві медалі на чемпіонаті Європи U19

Київ • УНН

 • 1144 перегляди

Олександр Чернишев став віцечемпіоном Європи U19. Чоловіча збірна України виборола бронзу командного заліку.

Українські п’ятиборці здобули дві медалі на чемпіонаті Європи U19

Українські спортсмени двічі піднялися на п'єдестал пошани на чемпіонаті Європи з сучасного п’ятиборства, який проходив у португальському Калдаш-да-Раїнья. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Упродовж 8-13 вересня португальське Калдаш-да-Раїнья приймало чемпіонат Європи з сучасного п’ятиборства серед спортсменів двох вікових категорій - U15 та U19. Участь у змаганнях взяли представники 22 країн Європи. За результатами турніру українці двічі піднялися на п'єдестал пошани

- йдеться у повідомленні.

В індивідуальних змаганнях серед спортсменів U19 віцечемпіоном Європи став Олександр Чернишев.

У командному заліку (U19) чоловіча збірна України посіла третю позицію. Бронзовими призерами континентальної першості стали Олександр Чернишев, Максим Ковальчук і Дмитро Єкімов.

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук завоювала золото у багатоборстві на Гран-прі Брно13.09.26, 22:43 • 4698 переглядiв

Ольга Розгон

Спорт
Португалія