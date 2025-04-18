Украинские производители впервые в этом году смогли повысить цены на лук
Киев • УНН
Украинские фермеры подняли отпускные цены на лук до 14-20 грн/кг, что на 55% дороже, чем на прошлой неделе. Несмотря на это, спрос растет из-за дефицита качественной продукции и истощения запасов.
С начала текущего года украинские производители впервые смогли существенно повысить отпускные цены на лук. Это связано с сезонным истощением запасов этой продукции в местных хозяйствах и увеличенной закупочной активностью оптовых компаний, об этом пишет УНН со ссылкой EastFruit.
Детали
По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодня украинские фермеры готовы отгружать лук не дешевле 14-20 грн/кг ($0,34-0,49/кг), что в среднем на 55% дороже, чем в конце прошлой недели.
Несмотря на подорожание, спрос на лук растет ежедневно в условиях острого дефицита предложения качественной продукции. Большинство хозяйств распродали уже весь имеющийся объем. Те, кто имеет определенные запасы, сейчас прекратили продажи, нагнетая таким образом на рынке ажиотаж среди покупателей и соответственно рост цен.
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Также сообщается, что на сегодняшний день лук в Украине уже стоит в среднем на 59% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом, как считают участники рынка, положительные ценовые тенденции на рынке лука сохранятся вплоть до массового поступления лука нового урожая.
Дополнение
Ранее сообщалось, что на рынке репчатого лука в Украине усилилось снижение цен. Фермеры, которые ранее ожидали повышения стоимости, начали массовую распродажу запасов из-за ухудшения качества продукции.