Морковь дорожает, лук дешевеет: что происходит с ценами на овощи

На украинском рынке отмечен рост цен на морковь, а лук, наоборот, дешевеет. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, передает УНН.

Детали

На этой неделе цена на этот продукт выросла на 10% по сравнению с предыдущей неделей, составляя 27-34 грн/кг ($0,65-0,82/кг). Увеличение цен аналитики объясняют высоким спросом со стороны оптовых компаний и розничных сетей, а также ограниченным предложением качественной моркови. Большинство хозяйств воздерживаются от продажи в ожидании дальнейшего роста цен.

Как отмечается, на сегодня цены на морковь уже в 3,6 раза выше, чем в этот период прошлого года. Однако аналитики не исключают, что этот тренд может быть временным, и впоследствии фермеры могут начать распродажу моркови из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и снижению цен.

Что касается лука, то на рынке на этой неделе наблюдается снижение цен. Это произошло на фоне того, что фермеры начали массово продавать лук из-за ухудшения его качества в хранилищах. Сейчас цены на лук составляют 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), что на 12% ниже, чем год назад. Ожидается, что цены могут снизиться еще больше, достигнув минимального уровня за последние 4 года.

Напомним,

Согласно экспертному мнению, основной причиной роста цен на овощи является аномальная летняя жара, из-за которой значительная часть урожая выгорела.