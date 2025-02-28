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15 березня, 19:03 • 120301 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137777 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116804 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107609 перегляди

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Морква дорожчає, цибуля дешевшає: що відбувається з цінами на овочі

Морква дорожчає, цибуля дешевшає: що відбувається з цінами на овочі

Київ • УНН

 • 39393 перегляди

Ціни на моркву зросли на 10% до 27-34 грн/кг через високий попит та обмежену пропозицію. Цибуля подешевшала до 7-13 грн/кг через масовий розпродаж фермерами через погіршення якості у сховищах.

На українському ринку відзначено зростання цін на моркву, а цибуля, навпаки, дешевшає. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit, передає УНН.

Деталі

Цього тижня ціна на цей продукт зросла на 10% порівняно з попереднім тижнем, становлячи 27-34 грн/кг ($0,65-0,82/кг). Збільшення цін аналітики пояснюють високим попитом з боку гуртових компаній та роздрібних мереж, а також обмеженою пропозицією якісної моркви. Більшість господарств утримуються від продажу в очікуванні подальшого зростання цін. 

Як зазначається, на сьогодні ціни на моркву вже в 3,6 рази вищі, ніж у цей період минулого року. Проте аналітики не виключають, що цей тренд може бути тимчасовим, і згодом фермери можуть розпочати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення постачання та зниження цін.

Що стосується цибулі, то на ринку цього тижня спостерігається зниження цін. Це сталося на тлі того, що фермери почали масово продавати цибулю через погіршення її якості у сховищах. Наразі ціни на цибулю становлять 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), що на 12% нижче, ніж рік тому. Очікується, що ціни можуть знизитись ще більше, досягнувши мінімального рівня за останні 4 роки.

Нагадаємо

Згідно з експертною думкою, основною причиною зростання цін на овочі є аномальна літня спека, через яку значна частина врожаю вигоріла.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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