Морква дорожчає, цибуля дешевшає: що відбувається з цінами на овочі

На українському ринку відзначено зростання цін на моркву, а цибуля, навпаки, дешевшає. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit, передає УНН.

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Цього тижня ціна на цей продукт зросла на 10% порівняно з попереднім тижнем, становлячи 27-34 грн/кг ($0,65-0,82/кг). Збільшення цін аналітики пояснюють високим попитом з боку гуртових компаній та роздрібних мереж, а також обмеженою пропозицією якісної моркви. Більшість господарств утримуються від продажу в очікуванні подальшого зростання цін.

Як зазначається, на сьогодні ціни на моркву вже в 3,6 рази вищі, ніж у цей період минулого року. Проте аналітики не виключають, що цей тренд може бути тимчасовим, і згодом фермери можуть розпочати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення постачання та зниження цін.

Що стосується цибулі, то на ринку цього тижня спостерігається зниження цін. Це сталося на тлі того, що фермери почали масово продавати цибулю через погіршення її якості у сховищах. Наразі ціни на цибулю становлять 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), що на 12% нижче, ніж рік тому. Очікується, що ціни можуть знизитись ще більше, досягнувши мінімального рівня за останні 4 роки.

Нагадаємо

Згідно з експертною думкою, основною причиною зростання цін на овочі є аномальна літня спека, через яку значна частина врожаю вигоріла.