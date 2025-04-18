Українські виробники вперше у цьому році змогли підвищити ціни на цибулю
Київ • УНН
Українські фермери підняли відпускні ціни на цибулю до 14-20 грн/кг, що на 55% дорожче, ніж минулого тижня. Попри це, попит зростає через дефіцит якісної продукції та виснаження запасів.
З початку поточного року українські виробники вперше змогли суттєво підвищити відпускні ціни на цибулю. Це пов’язано із сезонним виснаженням запасів цієї продукції у місцевих господарствах і збільшеної закупівельною активністю гуртових компаній, про це пише УНН з посиланням EastFruit.
Деталі
За даними щоденного моніторингу проекту, на сьогодні українські фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше 14-20 грн/кг ($0,34-0,49/кг), що в середньому на 55% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
Попри подорожчання, попит на цибулю зростає щодня за умов гострого дефіциту пропозиції якісної продукції. Більшість господарств розпродали вже весь наявний обсяг. Ті, хто має певні запаси, зараз припинили продажі, нагнітаючи таким чином на ринку ажіотаж серед покупців і відповідно зростання цін.
Морква дорожчає, цибуля дешевшає: що відбувається з цінами на овочі28.02.25, 10:31 • 39443 перегляди
Також повідомляється, що на сьогоднішній день цибуля в Україні вже коштує в середньому на 59% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
При цьому, як вважають учасники ринку, позитивні цінові тенденції на ринку цибулі збережуться аж до масового надходження цибулі нового врожаю.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що на ринку ріпчастої цибулі в Україні посилилося зниження цін. Фермери, які раніше очікували підвищення вартості, почали масовий розпродаж запасів через погіршення якості продукції.