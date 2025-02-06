Ціни на цибулю різко впали цього тижня: що сталося

На ринку ріпчастої цибулі в Україні посилилося зниження цін. Фермери, які раніше очікували підвищення вартості, почали масовий розпродаж запасів через погіршення якості продукції, пише УНН з посиланням на EastFruit.

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Цього тижня на ринку ріпчастої цибулі в Україні посилилися негативні цінові тенденції. За даними аналітиків проєкту EastFruit, якщо ще минулого тижня багато фермерів утримувалися від продажів в очікуванні підвищення відпускних цін, то поточного тижня українські господарства почали реалізацію наявних запасів. Причиною цього стало поступове погіршення якості продукції.

Різке зростання пропозиції цибулі на ринку відразу ж позначилося на її вартості. Наразі основні продажі ведуться в діапазоні 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), залежно від якості та обсягу партії, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. У ситуації, що виникла, власники якісної цибулі ухвалили рішення тимчасово призупинити продажі і заявили про намір відновити їх не раніше березня поточного року.

Окрім того, слід зазначити, що наразі ціни на цибулю в Україні вже в середньому на 20% нижчі, ніж на початку лютого 2024 року.

Нагадаємо

Уряд затвердив програму розвитку тваринництва в Україні до 2033 року, яка стане кроком для відновлення галузі та її інтеграції у світову економіку.