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Цены на лук резко упали на этой неделе: что случилось

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Цены на репчатый лук в Украине снизились на 12% за неделю из-за массовой распродажи запасов. Фермеры вынуждены продавать продукцию по 8-14 грн/кг из-за ухудшения её качества.

На рынке репчатого лука в Украине усилилось снижение цен. Фермеры, ранее ожидавшие повышения стоимости, начали массовую распродажу запасов из-за ухудшения качества продукции, пишет УНН со ссылкой на EastFruit.

Детали

На этой неделе на рынке репчатого лука в Украине усилились негативные ценовые тенденции. По данным аналитиков проекта EastFruit, если еще на прошлой неделе многие фермеры воздерживались от продаж в ожидании повышения отпускных цен, то на текущей неделе украинские хозяйства начали реализацию имеющихся запасов. Причиной этого стало постепенное ухудшение качества продукции.

Резкий рост предложения лука на рынке сразу же отразился на его стоимости. В настоящее время основные продажи ведутся в диапазоне 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), в зависимости от качества и объема партии, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели. В сложившейся ситуации владельцы качественного лука приняли решение временно приостановить продажи и заявили о намерении возобновить их не ранее марта текущего года.

Кроме того, следует отметить, что в настоящее время цены на лук в Украине уже в среднем на 20% ниже, чем в начале февраля 2024 года.

Напомним 

Правительство утвердило программу развития животноводства в Украине до 2033 года, которая станет шагом для восстановления отрасли и ее интеграции в мировую экономику. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаАгроновости
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