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Пограничники уничтожили артиллерию и блиндажи оккупантов на курском направлении

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Украинские пограничники дронами РУБпАК "Прайм" нанесли точечные удары по позициям оккупантов в Курской области. Уничтожена артиллерия, блиндажи, укрытия и огневые точки врага.

Пограничники уничтожили артиллерию и блиндажи оккупантов на курском направлении

Операторы дронов ГПСУ поразили позиции оккупантов на Курском направлении. Уничтожены артиллерия и блиндажи. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

Детали

Подразделение РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда продолжает наносить точечные удары по российским позициям на Курском направлении.

По данным Государственной пограничной службы Украины, операторы боевых дронов уничтожили сразу несколько важных огневых и логистических целей врага.

В ГПСУ сообщили, что была поражена стартовая позиция запуска вражеских дронов, уничтожены два места укрытия пилотов, четыре блиндажа, две артиллерийские позиции, шесть укрытий и одна огневая точка.

Пограничники являются важной составной Сил обороны Украины и продолжают защищать государственную границу в условиях боевых действий

- говорится в сообщении.

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Ольга Розгон

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