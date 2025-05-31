Пограничники уничтожили артиллерию и блиндажи оккупантов на курском направлении
Киев • УНН
Украинские пограничники дронами РУБпАК "Прайм" нанесли точечные удары по позициям оккупантов в Курской области. Уничтожена артиллерия, блиндажи, укрытия и огневые точки врага.
Операторы дронов ГПСУ поразили позиции оккупантов на Курском направлении. Уничтожены артиллерия и блиндажи. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.
Детали
Подразделение РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда продолжает наносить точечные удары по российским позициям на Курском направлении.
По данным Государственной пограничной службы Украины, операторы боевых дронов уничтожили сразу несколько важных огневых и логистических целей врага.
В ГПСУ сообщили, что была поражена стартовая позиция запуска вражеских дронов, уничтожены два места укрытия пилотов, четыре блиндажа, две артиллерийские позиции, шесть укрытий и одна огневая точка.
Пограничники являются важной составной Сил обороны Украины и продолжают защищать государственную границу в условиях боевых действий
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