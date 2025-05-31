Прикордонники знищили артилерію та бліндажі окупантів на курському напрямку
Київ • УНН
Українські прикордонники дронами РУБпАК "Прайм" нанесли точкові удари по позиціях окупантів на Курщині. Знищено артилерію, бліндажі, укриття та вогневі точки ворога.
Оператори дронів ДПСУ уразили позиції окупантів на Курському напрямку. Знищено артилерію та бліндажі. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.
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Підрозділ РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжує завдавати точкових ударів по російських позиціях на Курському напрямку.
За даними Державної прикордонної служби України, оператори бойових дронів знищили одразу кілька важливих вогневих і логістичних цілей ворога.
У ДПСУ повідомили, було уражено стартову позицію запуску ворожих дронів, знищено два місця укриття пілотів, чотири бліндажі, дві артилерійські позиції, шість укриттів та одну вогневу точку.
Прикордонники є важливою складовою Сил оборони України та продовжують захищати державний кордон в умовах бойових дій
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