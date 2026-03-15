Украинские паралимпийцы завоевали серебро и бронзу в лыжных гонках
Киев • УНН
Александр Казик и Александра Кононова завоевали медали на дистанции 20 км свободным стилем. Кононова заняла третье место, а Казик завоевал серебряную награду.
В воскресенье, 15 марта, двое украинских паралимпийцев завоевали награды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Украины.
Детали
В лыжных гонках свободным стилем на 20 км бронза у Александры Кононовой. Первое место у Сидни Петерсон, США.
Александр Казик завоевал серебряную медаль в лыжных гонках на дистанции 20 км свободным стилем в классе с нарушением зрения.
Напомним
Международный паралимпийский комитет не разрешил украинской сборной использовать форму с изображением карты Украины в границах 1991 года.