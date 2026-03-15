Українські паралімпійці вибороли срібло та бронзу у лижних перегонах
Київ • УНН
Олександр Казік та Олександра Кононова здобули медалі на дистанції 20 км вільним стилем. Кононова посіла третє місце, а Казік виборов срібну нагороду.
У неділю, 15 березня, двоє українських паралімпійців здобули нагороди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний паралімпійський комітет України.
Деталі
У лижних перегонах вільним стилем на 20 км бронза у Олександри Кононової. Перше місце у Сідні Петерсон, США.
Олександр Казік виборов срібну медаль у лижних перегонах на дистанції 20 км вільним стилем у класі з порушенням зору.
Нагадаємо
Міжнародний паралімпійський комітет не дозволив українській збірній використовувати форму із зображенням карти України в кордонах 1991 року.