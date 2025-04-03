Украинские пара атлеты завоевали 22 медали на чемпионате Европы в Финляндии
Киев • УНН
Украинская сборная заняла второе место, завоевав 7 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей на чемпионате Европы в Финляндии. Больше всего отличились Людмила Данилина и Руслана Муравская.
Украинские пара атлеты получили 22 медали на чемпионате Европы, который проходил в финском городе Эспоо. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Выступая среди 13 стран, представители Украины продемонстрировали впечатляющие результаты, собрав 7 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Украинская команда оказалась второй в медальном зачете, уступив лишь Турции, выигравшей 29 медалей. Больше всего отличились Людмила Данилина, принесшая Украине 3 золотые и 2 серебряные медали, и Руслана Муравская, получившая 1 золотую и 3 серебряные награды.
Не отставали и другие спортсмены, такие как Павел Волуйкевич (1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль) и Василий Биленко (1 золотая, 1 бронзовая медаль).
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