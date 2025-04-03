Украинские пара атлеты завоевали 22 медали на чемпионате Европы в Финляндии

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 13874 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 102750 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 166068 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104791 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 341638 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172901 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144433 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195999 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124683 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108110 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45796 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157738 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36291 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83136 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21886 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 13872 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83394 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 102748 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 166067 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157956 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19776 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 22069 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36467 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45957 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135470 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Украинские пара атлеты завоевали 22 медали на чемпионате Европы в Финляндии

Киев • УНН

 • 5524 просмотра

Украинская сборная заняла второе место, завоевав 7 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей на чемпионате Европы в Финляндии. Больше всего отличились Людмила Данилина и Руслана Муравская.

Украинские пара атлеты завоевали 22 медали на чемпионате Европы в Финляндии

Украинские пара атлеты получили 22 медали на чемпионате Европы, который проходил в финском городе Эспоо. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Выступая среди 13 стран, представители Украины продемонстрировали впечатляющие результаты, собрав 7 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Украинская команда оказалась второй в медальном зачете, уступив лишь Турции, выигравшей 29 медалей. Больше всего отличились Людмила Данилина, принесшая Украине 3 золотые и 2 серебряные медали, и Руслана Муравская, получившая 1 золотую и 3 серебряные награды.

Не отставали и другие спортсмены, такие как Павел Волуйкевич (1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль) и Василий Биленко (1 золотая, 1 бронзовая медаль).

Напомним

В правительстве Украины осудили слова будущего руководителя МОК, Кирсти Ковентри, которая выступила за возвращение россиян на Олимпийские игры. Украина призывает к недопущению россиян к международным соревнованиям.

Украина раскритиковала намерения МОК по возвращению россиян на Олимпиаду02.04.25, 08:08 • 9359 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
Министерство молодежи и спорта Украины
Турция
Украина
Bitcoin
$81,990.90
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.97
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,786.86