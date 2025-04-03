Українські пара атлети вибороли 22 медалі на чемпіонаті Європи у Фінляндії
Київ • УНН
Українська збірна посіла друге місце, виборовши 7 золотих, 9 срібних та 6 бронзових медалей на чемпіонаті Європи у Фінляндії. Найбільше відзначились Людмила Даниліна та Руслана Муравська.
Українські пара атлети здобули 22 медалі на чемпіонаті Європи, що проходив у фінському місті Еспоо. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Виступаючи серед 13 країн, представники України продемонстрували вражаючі результати, зібравши 7 золотих, 9 срібних та 6 бронзових медалей.
Українська команда виявилася другою в медальному заліку, поступившись лише Туреччині, яка виграла 29 медалей. Найбільше відзначилися Людмила Даниліна, яка принесла Україні 3 золоті та 2 срібні медалі, та Руслана Муравська, що здобула 1 золоту та 3 срібні нагороди.
Не відставали й інші спортсмени, такі як Павло Волуйкевич (1 золота, 1 срібна, 1 бронзова медаль) та Василь Біленко (1 золота, 1 бронзова медаль).
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