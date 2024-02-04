Украинские кинологи прошли 3-недельное обучение во Франции
Украинские кинологи прошли обучение во Франции и получили оборудование для самостоятельного проведения поисково-спасательных операций.
Силы обороны отбили 21 атаку оккупантов под Авдеевкой: ситуация на фронте
Под Авдеевкой украинские военные отбили 21 атаку, враг безуспешно пытался улучшить свои тактические позиции на многих участках фронта.
Оккупанты дважды за день били из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине
Российские военные дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредив здания, в том числе административное здание и частные дома, но обошлось без жертв.
россия рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что россия рассматривает Днепропетровскую область как одну из главных целей для террористических атак с помощью ракет и беспилотников.
За неделю Силы обороны ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники
По данным министерства обороны, на этой неделе украинские войска ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники и оборудования.
Количество жертв от лесных пожаров в Чили уже возросло до 51
Число жертв лесных пожаров, бушующих в центральном чилийском регионе Вальпараисо, возросло до 51 человека, а службы по чрезвычайным ситуациям продолжают бороться с пламенем, угрожающим городским районам.
В Польше выдали навигационное предупреждение из-за "незапланированных военных действий" вдоль границы с россией и беларусью
Польша объявила навигационное предупреждение о возможной активизации военной авиации вдоль своих границ с россией и беларусью из-за "незапланированных военных действий".
Акробатическая группа приносит Украине первую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре
Сборная Украины по спортивному плаванию завоевала первую медаль на чемпионате мира в Катаре, получив серебро в групповых соревнованиях.
На войне с российскими оккупантами погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь
Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, который установил рекорд Украины по перемещению тракторного прицепа с людьми, погиб, борясь против российских оккупантов в Украине.
В профильном комитете Рады хотят разъяснений некоторых вопросов от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации
Парламентский комитет хочет пригласить представителей министерства обороны на свое заседание на следующей неделе, чтобы разъяснить вопросы относительно нового законопроекта о мобилизации, в том числе относительно получения повесток через электронный кабинет.