Украинские кинологи прошли 3-недельное обучение во Франции

Во Франции завершился 3-недельный учебный курс кинологов ГСЧС Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как отмечается, в финальный день интенсивных учений состоялась почетная церемония вручения сертификатов.

Также чрезвычайники ГСЧС получили 5 бельгийских овчарок породы малинуа, специализированный автомобиль с прицепом и средства малой механизации.

Как отмечается, такая целевая гуманитарная помощь позволяет кинологам автономно проводить поисково-спасательные работы.

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