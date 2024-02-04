Украинские кинологи прошли 3-недельное обучение во Франции

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  174168 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  274568 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  277324 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  243194 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  241669 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  208969 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  166688 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  165173 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  178006 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  171220 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

Украинские кинологи прошли 3-недельное обучение во Франции

Украинские кинологи прошли обучение во Франции и получили оборудование для самостоятельного проведения поисково-спасательных операций.

Общество •   •  6352 просмотра
Украинские кинологи прошли 3-недельное обучение во Франции

Силы обороны отбили 21 атаку оккупантов под Авдеевкой: ситуация на фронте

Под Авдеевкой украинские военные отбили 21 атаку, враг безуспешно пытался улучшить свои тактические позиции на многих участках фронта.

Война •   •  9193 просмотра
Силы обороны отбили 21 атаку оккупантов под Авдеевкой: ситуация на фронте

Оккупанты дважды за день били из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине

Российские военные дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредив здания, в том числе административное здание и частные дома, но обошлось без жертв.

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Оккупанты дважды за день били из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине

россия рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что россия рассматривает Днепропетровскую область как одну из главных целей для террористических атак с помощью ракет и беспилотников.

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россия рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак - Зеленский

За неделю Силы обороны ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники

По данным министерства обороны, на этой неделе украинские войска ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники и оборудования.

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За неделю Силы обороны ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники

Количество жертв от лесных пожаров в Чили уже возросло до 51

Число жертв лесных пожаров, бушующих в центральном чилийском регионе Вальпараисо, возросло до 51 человека, а службы по чрезвычайным ситуациям продолжают бороться с пламенем, угрожающим городским районам.

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Количество жертв от лесных пожаров в Чили уже возросло до 51

В Польше выдали навигационное предупреждение из-за "незапланированных военных действий" вдоль границы с россией и беларусью

Польша объявила навигационное предупреждение о возможной активизации военной авиации вдоль своих границ с россией и беларусью из-за "незапланированных военных действий".

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В Польше выдали навигационное предупреждение из-за "незапланированных военных действий" вдоль границы с россией и беларусью

Акробатическая группа приносит Украине первую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре

Сборная Украины по спортивному плаванию завоевала первую медаль на чемпионате мира в Катаре, получив серебро в групповых соревнованиях.

Спорт •   •  22704 просмотра
Акробатическая группа приносит Украине первую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре

На войне с российскими оккупантами погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, который установил рекорд Украины по перемещению тракторного прицепа с людьми, погиб, борясь против российских оккупантов в Украине.

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На войне с российскими оккупантами погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь

В профильном комитете Рады хотят разъяснений некоторых вопросов от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации

Парламентский комитет хочет пригласить представителей министерства обороны на свое заседание на следующей неделе, чтобы разъяснить вопросы относительно нового законопроекта о мобилизации, в том числе относительно получения повесток через электронный кабинет.

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В профильном комитете Рады хотят разъяснений некоторых вопросов от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации