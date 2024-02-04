Українські кінологи пройшли 3-тижневе навчання у Франції

У Франції завершився 3-тижневий навчальний курс кінологів ДСНС України. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.

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Як зазначається, у фінальний день інтенсивних навчань відбулася почесна церемонія вручення сертифікатів.

Також надзвичайники ДСНС отримали 5 бельгійських вівчарок породи малінуа, спеціалізований автомобіль з причепом та засоби малої механізації.

Як зазначається, така цільова гуманітарна допомога дає змогу кіногологам автономно проводити пошуково – рятувальні роботи.

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