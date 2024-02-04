Українські кінологи пройшли 3-тижневе навчання у Франції
Київ • УНН
Українські кінологи пройшли навчання у Франції та отримали обладнання для самостійного проведення пошуково-рятувальних операцій.
У Франції завершився 3-тижневий навчальний курс кінологів ДСНС України. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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Як зазначається, у фінальний день інтенсивних навчань відбулася почесна церемонія вручення сертифікатів.
Також надзвичайники ДСНС отримали 5 бельгійських вівчарок породи малінуа, спеціалізований автомобіль з причепом та засоби малої механізації.
Як зазначається, така цільова гуманітарна допомога дає змогу кіногологам автономно проводити пошуково – рятувальні роботи.
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