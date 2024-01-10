Як допомогти своєму домашньому улюбленцю під час тривоги - кінологи дали поради

Гучні звуки сирен під час повітряної тривоги та ворожих обстрілів лякають тварин, в паніці вони починають тікати та ховатися. Це може обернутись для них серйозними травмами. Кінологічний центр поліції в Київській області дав поради, як допомогти своєму домашньому улюбленцю під час тривоги, повідомляє УНН.

Кілька порад, які допоможуть захистити улюбленців від зайвої паніки під час тривоги:

Намагайтеся не вигулювати собак під час повітряної тривоги.

Не забувайте про тварину, якщо ідете до укриття. На сьогодні не дозволяється тваринам перебувати в укриттях та бомбосховищах. Однак, як зазначається, вже розроблений проєкт документа, щоб розв'язати це питання. Також більшість сховищ є дружніми до тварин.



При цьому для собак обов’язковим має бути наявність повідця та намордника або переноски.

Подбайте про чіпування тварини. Не забувайте і про звичайні адресники.

Якщо собака стресує під час гучних звуків удома, порадьтеся із ветеринаром щодо застосування спеціалізованих заспокійливих препаратів.

Подбайте, аби у тварини було місце, де вона може спокійно відпочити.

До тривожної валізки покладіть і речі домашнього улюбленця: нашийник/шлею та намордник, невеличкий пакетик сухого корму, пляшечку із водою, плед та за потребою ліки.

Документи тварини тримайте разом зі своїми.

Отримала контузію через атаку рф: в Центрі порятунку повідомили про стан левиці Юни