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Як допомогти своєму домашньому улюбленцю під час тривоги - кінологи дали поради

Київ • УНН

 • 71063 перегляди

Уникайте прогулянок під час тривоги і включіть до тривожної валізки засоби для домашніх тварин, щоб захистити їх під час тривоги.

Гучні звуки сирен під час повітряної тривоги та ворожих обстрілів лякають тварин, в паніці вони починають тікати та ховатися. Це може обернутись для них серйозними травмами.  Кінологічний центр поліції в Київській області дав поради, як допомогти своєму домашньому улюбленцю під час тривоги, повідомляє УНН

Кілька порад, які допоможуть захистити улюбленців від зайвої паніки під час тривоги:

  • Намагайтеся не вигулювати собак під час повітряної тривоги.
  • Не забувайте про тварину, якщо ідете до укриття. На сьогодні не дозволяється тваринам перебувати в укриттях та бомбосховищах. Однак, як зазначається, вже розроблений проєкт документа, щоб розв'язати це питання. Також більшість сховищ є дружніми до тварин.

При цьому для собак обов’язковим має бути наявність повідця та намордника або переноски.

  • Подбайте про чіпування тварини. Не забувайте і про звичайні адресники.
  • Якщо собака стресує під час гучних звуків удома, порадьтеся із ветеринаром щодо застосування спеціалізованих заспокійливих препаратів.
  • Подбайте, аби у тварини було місце, де вона може спокійно відпочити.
  •  До тривожної валізки покладіть і речі домашнього улюбленця: нашийник/шлею та намордник, невеличкий пакетик сухого корму, пляшечку із водою, плед та за потребою ліки.
  • Документи тварини тримайте разом зі своїми.

Отримала контузію через атаку рф: в Центрі порятунку повідомили про стан левиці Юни08.01.24, 15:57 • 22691 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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