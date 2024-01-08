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Отримала контузію через атаку рф: в Центрі порятунку повідомили про стан левиці Юни

Отримала контузію через атаку рф: в Центрі порятунку повідомили про стан левиці Юни

Київ • УНН

 • 22691 перегляди

Стан левиці Юни, яка отримала контузію внаслідок ракетного обстрілу під Києвом, покращується: тепер вона може підняти голову і стійко стояти. Координація все ще порушена, але одужання триває.

Левиця Юна, яка отримала серйозну контузію через ракетну атаку на Київщину, вже підіймає голову та стоїть на ногах без падінь. Про це повідомили в Центрі порятунку диких тварин, передає УНН.

Новини відносно стану нашої левиці Юни! Вона вже підіймає голову та стоїть на ногах без падінь. Хоча до повного одужання ще далеко, ми радіємо кожному маленькому кроку у її відновленні й ділимось новинами з вами. Проблеми в координації ще є, але з вашою підтримкою та вірою, ми впевнені, що вона подолає всі труднощі 

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що через ракетну атаку на Київщину левиця Юна отримала серйозну контузію, що призвело до повної втрати координації.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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