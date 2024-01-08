Получила контузию из-за атаки рф: в Центре спасения сообщили о состоянии львицы Юны

Львица Юна, которая получила серьезную контузию из-за ракетной атаки на Киевщину, уже поднимает голову и стоит на ногах без падений. Об этом сообщили в Центре спасения диких животных, передает УНН.

Новости относительно состояния нашей львицы Юны! Она уже поднимает голову и стоит на ногах без падений. Хотя до полного выздоровления еще далеко, мы радуемся каждому маленькому шагу в ее восстановлении и делимся новостями с вами. Проблемы в координации еще есть, но с вашей поддержкой и верой, мы уверены, что она преодолеет все трудности - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что из-за ракетной атаки на Киевщину львица Юна получила серьезную контузию, что привело к полной потере координации.