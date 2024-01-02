Атака рф: на Київщині левиця отримала серйозну контузію
Київ • УНН
Левиця на ім'я Юна отримала сильну контузію внаслідок ракетного обстрілу під Києвом, втратила координацію, триває лікування.
Через ракетну атаку на Київщину левиця отримала серйозну контузію, що призвело до повної втрати координації. Про це повідомили в Центрі порятунку диких тварин, передає УНН.
Сьогодні ранок був зовсім не добрим, наша левиця Юна потрапила у тяжку ситуацію. В результаті збиття ракети і падіння близько 300 метрів від її вольєра, вона отримала серйозну контузію, що призвело до повної втрати координації
Повідомляється, що це не була звичайна травма, оскільки Юна не встигла вдаритися.
Вона вже отримує необхідний курс лікування, і ми покладаємо нашу надію на її одужання
Доповнення
Через ворожий обстріл Київської області загинуло подружжя. Попередньо постраждало 6 осіб, у тому числі дитина. Пошкоджено складські приміщення та електромережі.