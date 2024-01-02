Атака рф на Київщину: загинуло подружжя, серед постраждалих дитина

Через ворожий обстріл Київської області загинуло подружжя. Попередньо постраждало 6 осіб, у тому числі дитина. Пошкоджено складські приміщення та електромережі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

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"За даними слідства, 2 січня 2023 року збройні сили рф здійснили повітряну атаку ракетами та безпілотними літальними апаратами по області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло подружжя. Попередньо, постраждало 6 осіб, у тому числі дитина", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Повідомляється, що уламки засобів ураження зруйнували і пошкодили приватні житлові будинки, багатоповерхівку та автомобілі мирних жителів у різних районах Київщини. Також пошкоджено складські приміщення та електромережі. На місцях влучань осколків здійнялися пожежі.

Окрім того, ворог поцілив ракетою в недобудований храм та капличку.

"Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

У Києві внаслідок сьогоднішньої атаки російських військ померла жінка, 27 людей постраждали.