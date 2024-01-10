Как помочь своему домашнему любимцу во время тревоги - кинологи дали советы

Громкие звуки сирен во время воздушной тревоги и вражеских обстрелов пугают животных, в панике они начинают убегать и прятаться. Это может обернуться для них серьезными травмами. Кинологический центр полиции в Киевской области дал советы, как помочь своему домашнему любимцу во время тревоги, сообщает УНН.

Несколько советов, которые помогут защитить питомцев от излишней паники во время тревоги:

Старайтесь не выгуливать собак во время воздушной тревоги.

Не забывайте о животном, если идете в укрытие. На сегодня не разрешается животным находиться в укрытиях и бомбоубежищах. Однако, как отмечается, уже разработан проект документа, чтобы решить этот вопрос. Также большинство хранилищ являются дружественными к животным.



При этом для собак обязательным должно быть наличие поводка и намордника или переноски.

Позаботьтесь о чипировании животного. Не забывайте и об обычных адресниках.

Если собака стрессует во время громких звуков дома, посоветуйтесь с ветеринаром о применении специализированных успокаивающих препаратов.

Позаботьтесь, чтобы у животного было место, где оно может спокойно отдохнуть.

В тревожный чемоданчик положите и вещи домашнего любимца: ошейник/шлейф и намордник, небольшой пакетик сухого корма, бутылочку с водой, плед и при необходимости лекарства.

Документы животного держите вместе со своими.

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