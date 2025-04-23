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Financial Times

MIM-104 Patriot

Украинские инструкторы передали Британии опыт противодействия дронам рф

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Украина тайно отправила в Британию военных инструкторов для обмена опытом противодействия тактикам применения дронов, которые использует россия. Британские военные адаптируют военное образование к реалиям современной войны.

Украинские инструкторы передали Британии опыт противодействия дронам рф

Украинские военные инструкторы с опытом боевых действий тайно отправились в Великобританию, где они поделились с британскими коллегами навыками противодействия тактикам применения беспилотников, которые использует россия в войне против Украины. Об этом сообщает издание The Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в рамках операции Interflex, предусматривающей подготовку украинских военных в Великобритании, Украина тайно отправила опытных инструкторов по беспилотным системам, чтобы передать британским коллегам уникальный боевой опыт, полученный в войне с российской армией. Особое внимание уделили обучению британских военных новейшим тактикам применения россией дронов на поле боя – чтобы помочь им лучше подготовиться к будущей войне.

Инструкторы из Украины также помогают интегрировать знания по использованию дронов в базовую подготовку новобранцев, что позволяет адаптировать военное образование к реалиям современной войны.

Министр по делам ветеранов Великобритании, полковник Алистер Карнс, в публикациях на своей странице в соцсети X подчеркнул важность такого обмена.

Уроки из Украины актуальны уже сейчас и имеют огромное значение для каждого театра боевых действий

- говорится в заметке Карнса.

По его словам, уже существуют технологии, позволяющие беспилотным системам самостоятельно перемещаться в зону операций, выявлять, выбирать, сопровождать и поражать цели – как автономно, так и с участием оператора. 

Британский полковник отметил, что войска должны быть готовы к использованию дронов на всех фронтах.

Как перед Первой мировой войной обучение по артиллерии стало стандартом, так и сегодня дроны должны стать новой нормой военной подготовки

- сказал он

Глава американской оборонной компании Anduril Палмер Лаки, специализирующаяся на производстве дронов, отметил, что, по его мнению, "ящик Пандоры" уже открыт, когда речь идет об автономном оружии.

Напомним

Дания отправит военных в Украину для обучения, в частности, опыту использования беспилотников. российское посольство уже выразило возмущение, считая это эскалацией конфликта.

Привлечение ветеранов к обучению по базовой военной подготовке: Зеленский подписал законопроект15.04.25, 14:23 • 8951 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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