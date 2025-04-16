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The Guardian

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Збройні сили Данії планують відправити своїх солдатів на курси в Україну

Київ • УНН

 • 5480 перегляди

Данія відправить військових в Україну для навчання, зокрема, досвіду використання безпілотників. російське посольство вже висловило обурення, вважаючи це ескалацією конфлікту.

Збройні сили Данії планують відправити своїх солдатів на курси в Україну

Командувач сухопутних військ Данії генерал-майор Петер Бойсен заявив, що декілька груп данських солдатів поїдуть на навчання в Україну. Про це він повідомив в інтерв'ю TV 2, пише УНН.

Деталі

За його словами, Данія особливо зацікавлена у трирічному досвіді України з використання безпілотників на фронті.

Для Збройних сил Данії нові системи озброєння і методи ведення бою є результатом двох візитів до України, які сам Бойсен здійснив за останні місяці.

Командувач зазначив, що наразі невідомо, скільки військових відправлять на навчання в Україну.

Але він зауважив, що курси тривалістю від одного до двох тижнів пройдуть як інструктори, так і військовослужбовці данської армії. Навчання, ймовірно, розпочнуться вже цього літа.

Але ці солдати їдуть туди не для того, щоб брати активну участь у війні. Вони їдуть туди, щоб отримати певний досвід, і це на запрошення мого колеги, командувача української армії

- уточнив Бойсен.

Водночас російське посольство в Копенгагені обурене тим, що Збройні сили Данії планують відправити солдатів на тренувальний табір в Україні.

"Відправлення данських військовослужбовців в Україну, в тому числі для вивчення бойового досвіду, втягує Данію все глибше і глибше в конфлікт в Україні й провокує подальшу неконтрольовану ескалацію", - заявив посол володимир барбін у письмовому коментарі для TV 2.

Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги на майже мільярд доларів: Умєров розповів деталі03.04.25, 22:33 • 6788 переглядiв

Ольга Розгон

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