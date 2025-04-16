Вооружённые силы Дании планируют отправить своих солдат на курсы в Украину

Командующий сухопутными войсками Дании генерал-майор Петер Бойсен заявил, что несколько групп датских солдат поедут на обучение в Украину. Об этом он сообщил в интервью TV 2, пишет УНН.

По его словам, Дания особенно заинтересована в трехлетнем опыте Украины по использованию беспилотников на фронте.

Для Вооруженных сил Дании новые системы вооружения и методы ведения боя являются результатом двух визитов в Украину, которые сам Бойсен совершил за последние месяцы.

Командующий отметил, что пока неизвестно, сколько военных отправят на обучение в Украину.

Но он заметил, что курсы продолжительностью от одной до двух недель пройдут как инструкторы, так и военнослужащие датской армии. Обучение, вероятно, начнется уже этим летом.

Но эти солдаты едут туда не для того, чтобы принимать активное участие в войне. Они едут туда, чтобы получить определенный опыт, и это по приглашению моего коллеги, командующего украинской армией