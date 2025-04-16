Вооружённые силы Дании планируют отправить своих солдат на курсы в Украину
Киев • УНН
Дания отправит военных в Украину для обучения, в частности, опыту использования беспилотников. Российское посольство уже выразило возмущение, считая это эскалацией конфликта.
Командующий сухопутными войсками Дании генерал-майор Петер Бойсен заявил, что несколько групп датских солдат поедут на обучение в Украину. Об этом он сообщил в интервью TV 2, пишет УНН.
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По его словам, Дания особенно заинтересована в трехлетнем опыте Украины по использованию беспилотников на фронте.
Для Вооруженных сил Дании новые системы вооружения и методы ведения боя являются результатом двух визитов в Украину, которые сам Бойсен совершил за последние месяцы.
Командующий отметил, что пока неизвестно, сколько военных отправят на обучение в Украину.
Но он заметил, что курсы продолжительностью от одной до двух недель пройдут как инструкторы, так и военнослужащие датской армии. Обучение, вероятно, начнется уже этим летом.
Но эти солдаты едут туда не для того, чтобы принимать активное участие в войне. Они едут туда, чтобы получить определенный опыт, и это по приглашению моего коллеги, командующего украинской армией
В то же время российское посольство в Копенгагене возмущено тем, что Вооруженные силы Дании планируют отправить солдат в тренировочный лагерь в Украине.
"Отправка датских военнослужащих в Украину, в том числе для изучения боевого опыта, втягивает Данию все глубже и глубже в конфликт в Украине и провоцирует дальнейшую неконтролируемую эскалацию", - заявил посол владимир барбин в письменном комментарии для TV 2.
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