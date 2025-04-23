Українські інструктори передали Британії досвід протидії дронам рф

Українських військових інструкторів з досвідом бойових дій таємно відправили до Великої Британії, де вони поділилися з британськими колегами навичками протидії тактикам застосування безпілотників, які використовує росія у війні проти України. Про це інформує видання The Times, передає УНН.

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Зазначається, що у рамках операції Interflex, яка передбачає підготовку українських військових у Великій Британії, Україна таємно відрядила досвідчених інструкторів із безпілотних систем, аби передати британським колегам унікальний бойовий досвід, здобутий у війні з російською армією. Особливу увагу приділили навчанню британських військових новітнім тактикам застосування росією дронів на полі бою – щоб допомогти їм краще підготуватися до майбутньої війни.

Інструктори з України також допомагають інтегрувати знання з використання дронів у базову підготовку новобранців, що дозволяє адаптувати військову освіту до реалій сучасної війни.

Міністр у справах ветеранів Великої Британії, полковник Алістер Карнс, у публікаціях на своїй сторінці у соцмережі X наголосив на важливості такого обміну.

Уроки з України актуальні вже зараз і мають величезне значення для кожного театру бойових дій - йдеться у дописі Карнса.

За його словами, вже існують технології, які дозволяють безпілотним системам самостійно переміщатися в зону операцій, виявляти, вибирати, супроводжувати та вражати цілі – як автономно, так і за участю оператора.

Британський полковник зауважив, що війська повинні бути готові до використання дронів на всіх фронтах.

Як перед Першою світовою війною навчання з артилерії стало стандартом, так і сьогодні дрони мають стати новою нормою військової підготовки - сказав він

Голова американської оборонної компанії Anduril Палмер Лакі, яка спеціалізується на виробництві дронів, зазначив, що, на його думку, "скринька Пандори" вже відкрита, коли йдеться про автономну зброю.

Нагадаємо

Данія відправить військових в Україну для навчання, зокрема, досвіду використання безпілотників. російське посольство вже висловило обурення, вважаючи це ескалацією конфлікту.

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