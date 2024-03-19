Украинские фермеры засеяли более 128 000 гектаров гектаров яровых культур

Украинские аграрии засеяли более 128 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, передает УНН.

Детали

Несмотря на продолжающуюся войну, украинские аграрии продолжают бороться за продовольственную безопасность народа.

Следовательно, по информации, 14 областей страны уже засеяли 128,1 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Из них - 12,9 тысяч гектаров пшеницы, 69,6 тысяч гектаров ячменя, 41,5 тысяча гектаров гороха и 3,7 тысяч гектаров овса.

Наиболее активны в посевной работе оказались аграрии Одесской области, где в целом засеяно 43 тысячи гектаров. Также высокие показатели зафиксированы в Николаевской, Тернопольской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Добавим

Несмотря на сложную ситуацию, также аграрии Донецкой области планируют засеять в этом году 337 тысяч гектаров земли. В частности, зерновыми культурами - 170,5 тыс. га, техническими культурами - 137 тыс. га, овоще-бахчевыми и картофелем - 22,5 тыс. га, кормовыми культурами - 7 тыс. га.

Напомним

Осенью прошлого года аграрии Донетчины продемонстрировали высокие показатели, засеяв озимые культуры на площади более 100 тысяч гектаров.

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