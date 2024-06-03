Украинские фехтовальщицы борются за медали на Европейском молодежном первенстве: сегодня "серебро" в женской рапире

Украинские спортсменки получают награды на молодежном чемпионате Европы по фехтованию в турецкой Анталии. Сегодня серебряные медали в женской рапире завоевали Дария Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит и Екатерина Бутенко, передает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

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Вторая медаль Украины на молодежном чемпионате Европы по фехтованию в турецкой Анталии. Как пишет пресс-служба Минмолодьспорта, в женской рапире "серебро" командных соревнований получили 4 украинские спортсменки. Это Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга сопит и Екатерина Буденко. Рапиристки защитили свой титул вице-чемпиона Европы.

Сейчас, это седьмая командная награда для Украины в истории выступлений на молодежном Евро.

В финале в напряженной борьбе украинки уступили сеяной под первым номером команде Италии — 37:45.

Украинская рапиристка завоевала золотую медаль на чемпионат Европы в Турции