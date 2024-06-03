Українські фехтувальниці виборюють медалі на європейській молодіжній першості: сьогодні "Срібло" у жіночій рапірі
Київ • УНН
На молодіжному чемпіонаті Європи з фехтування в Анталії (Туреччина) українські рапіристки Дар'я Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт і Катерина Буденко завоювали срібні медалі в командних змаганнях.
Українські спортсменки здобувають нагороди на молодіжному чемпіонаті Європи з фехтування в турецькій Анталії. Сьогодні срібні медалі у жіночій рапірі здобули Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт та Катерина Буденко, передає УНН із посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Друга медаль України на молодіжному чемпіонаті Європи з фехтування в турецькій Анталії. Як пише пресслужба Мінмолодьспорту, у жіночій рапірі "Срібло" командних змагань здобули 4 українські спортсменки. Це Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт та Катерина Буденко. Рапіристки захистили свій титул віцечемпонок Європи.
Наразі, це сьома командна нагорода для України в історії виступів на молодіжному Євро.
У фіналі у напруженій боротьбі українки поступилися сіяній під першим номером команді Італії — 37:45.
Українська рапіристка виборола золоту медаль на чемпіонат Європи у Туреччині02.06.24, 12:16 • 29283 перегляди