Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Украинские дроны разрушают сверхприбыли России от продажи нефти - СМИ назвали сумму

Киев • УНН

 • 1596 просмотра

Украинские дроны атаковали ключевые нефтяные терминалы россии на Балтике, нанеся около 970 млн долларов убытков от потери экспорта. Из-за этого сверхприбыли кремля от роста мировых цен на нефть существенно сократились, а восстановление терминалов займет недели или месяцы.

Серия ударов по ключевым нефтяным терминалам россии на Балтике нанесла стране-агрессору ущерб почти на миллиард долларов – и это только потерянный экспортный доход. Об этом пишет издание The Financial Times, передает УНН.

Подробности

"Атаки украинских дронов в Балтийском регионе мешают России воспользоваться ростом цен на нефть, вызванным войной на Ближнем Востоке, и разоблачают слабые места в системе противодействия дронам в этой стране. Кремль признал, что Россия имеет ограниченные возможности защитить свои ключевые объекты по экспорту энергоносителей от последствий вторжения президента Владимира Путина в Украину, которое длится уже пятый год. Чрезвычайные прибыли Москвы от войны в Иране остаются высокими, поскольку нефть марки Brent торгуется выше 100 долларов за баррель, но атаки на два основных экспортных пункта России в Балтийском море могут сократить сверхприбыли Кремля", - пишет издание.

Как рассказал руководитель отдела исследований энергетики и климата Киевской школы экономики Борис Додонов, пять атак на Приморск и Усть-Лугу с начала прошлой недели стоили российским экспортерам энергоносителей около 970 млн долларов доходов за неделю. На Приморск и Усть-Лугу приходится более 40% морских мощностей России по экспорту нефти. По данным западного представителя служб безопасности, только в Приморске в результате атак сгорела нефть на сумму 200 млн долларов.

По словам аналитиков, отгрузка с терминала может возобновиться уже через несколько дней, хотя и не в полном объеме, поскольку на восстановление сгоревших резервуаров, не влияя на экспорт, могут потребоваться месяцы. Аналитики добавляют, что ремонт технологических линий на терминале "Усть-Луга" компании "Новатэк" может занять более месяца.

Торговцы нефтью отметили, что глобальные последствия наиболее ярко проявились на рынках нефти, которая используется в нефтехимической промышленности как сырье для производства пластмасс. По данным Argus, с начала войны цены на нефть в Азии выросли вдвое.

"Усть-Луга" обеспечивает около 8% мирового объема нефти. По данным Argus, после атак в последнюю неделю марта экспорт этого продукта оттуда сократился примерно на 70%.

По словам человека, близкого к российскому министерству обороны, недавние волны атак свидетельствуют о том, что отрасль производства беспилотников дальнего радиуса действия в Киеве опережает московскую, несмотря на постоянные воздушные удары России по украинским производителям беспилотников.

"Если Украина сможет регулярно запускать крылатые и баллистические ракеты, то российская сторона понесет еще большие потери", - отметил источник.

Мировые цены на нефть в понедельник пошли вверх после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану новый дедлайн по открытию Ормузского пролива. На фоне новых угроз ударами по инфраструктуре Ирана Brent превысила 111 долларов за баррель.

Павел Башинский

Война в УкраинеЭкономика