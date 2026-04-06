Українські дрони руйнують надприбутки росії від продажу нафти - ЗМІ назвали суму

Серія ударів по ключових нафтових терміналах росії на Балтиці завдала країні-агресору збитків майже на мільярд доларів - і це лише втрачений експортний дохід. Про це пише видання The Financial Times, передає УНН.

"Атаки українських дронів у Балтійському регіоні заважають росії скористатися зростанням цін на нафту, спричиненим війною на Близькому Сході, та викривають слабкі місця в системі протидії дронам у цій країні. кремль визнав, що росія має обмежені можливості захистити свої ключові об'єкти з експорту енергоносіїв від наслідків вторгнення президента володимира путіна в Україну, яке триває вже п'ятий рік. Надзвичайні прибутки москви від війни в Ірані залишаються високими, оскільки нафта марки Brent торгується вище 100 доларів за барель, але атаки на два основні експортні пункти росії в Балтійському морі можуть скоротити надприбутки кремля", - пише видання.

Як розповів керівник відділу досліджень енергетики та клімату Київської школи економіки Борис Додонов, п’ять атак на Приморськ та Усть-Лугу з початку минулого тижня коштували російським експортерам енергоносіїв близько 970 млн доларів доходів за тиждень. На Приморськ та Усть-Лугу припадає понад 40% морських потужностей росії з експорту нафти. За даними західного представника служб безпеки, лише в Приморську внаслідок атак згоріла нафта на суму 200 млн доларів.

За словами аналітиків, відвантаження з терміналу може відновитися вже за кілька днів, хоча й не в повному обсязі, оскільки на відновлення спалених резервуарів, не впливаючи на експорт, можуть знадобитися місяці. Аналітики додають, що ремонт технологічних ліній на терміналі "Усть-Луга" компанії "Новатек" може тривати понад місяць.

Торговці нафтою зазначили, що глобальні наслідки найяскравіше проявилися на ринках нафти, яка використовується в нафтохімічній промисловості як сировина для виробництва пластмас. За даними Argus, з початку війни ціни на нафту в Азії зросли вдвічі.

"Усть-Луга" забезпечує близько 8% світового обсягу нафти. За даними Argus, після атак у останній тиждень березня експорт цього продукту звідти скоротився приблизно на 70%.

За словами особи, наближеної до російського міністерства оборони, нещодавні хвилі атак свідчать про те, що галузь виробництва безпілотників дальнього радіусу дії в Києві випереджає московську, незважаючи на постійні повітряні удари Росії по українських виробниках безпілотників.

"Якщо Україна зможе регулярно запускати крилаті та балістичні ракети, то російська сторона зазнає ще більших втрат", - зазначило джерело.

Світові ціни на нафту в понеділок пішли вгору після того, як президент США Дональд Трамп висунув Ірану новий дедлайн щодо відкриття Ормузької протоки. На тлі нових погроз ударами по інфраструктурі Ірану Brent перевищила 111 доларів за барель.