Украинские дроны испытали западную систему навигации, работающую как в крылатых ракетах

Украинские беспилотники во время испытаний пролетели более 3000 км с использованием навигационного модуля Osiris от греческой компании Delian Alliance Industries. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным разработчика, Osiris не зависит от GPS и работает путем сравнения изображений местности со спутниковыми картами. В Defense Express отмечают, что фактически речь идет об аналоге системы DSMAC, которая используется в крылатых ракетах для навигации по рельефу местности.

В компании заявляют, что модуль обеспечивает почти нулевую погрешность определения координат, совместим с различными типами беспилотников и не требует дополнительного оборудования. В то же время подробности о масштабах использования Osiris в Украине и результатах испытаний пока не раскрываются.

Особенностью разработки является то, что она создана полностью на британских и других европейских компонентах. Сейчас система участвует в программе НАТО DIANA 2026, которая поддерживает внедрение перспективных оборонных технологий в странах Альянса.

